Омский минздрав заплатил 565,6 млн руб по контракту, который заключила Солдатова

Напомним, Солдатова ушла в отставку в ноябре 2020 года. В отношении бывшей чиновницы возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий при закупках. По версии следствия, министр заключала контракты на поставку медоборудования по завышенной стоимости. Общую сумму ущерба региональному бюджету оценивают в 105 миллионов рублей.