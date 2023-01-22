Омский минздрав заплатил 565,6 млн руб по контракту, который заключила Солдатова

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Минздрав Омской области полностью оплатил контракт с ООО «НикМед». Петербургская фирма выступила поставщиком оборудования для местных ковидных больниц. Контракт был заключен 8 апреля 2020 года, когда министром здравоохранения была Ирина Солдатова. Общая сумма — 565 613 500 рублей. Информация об исполнении всех обязательств обновилась 19 января на портале госзакупок.
Напомним, Солдатова ушла в отставку в ноябре 2020 года. В отношении бывшей чиновницы возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий при закупках. По версии следствия, министр заключала контракты на поставку медоборудования по завышенной стоимости. Общую сумму ущерба региональному бюджету оценивают в 105 миллионов рублей.
ООО «НикМед», работу которого теперь оплатили в полном объеме, судится с областным минздравом уже второй год. Омские чиновники не хотели оплачивать поставку, заявляя о нарушении закона при заключении контракта. Однако суды трех инстанций поддержали питерскую фирму.