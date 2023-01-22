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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Омский минздрав заплатил 565,6 млн руб по контракту, который заключила Солдатова

Сегодня, 05:07
Фото: 1MI
иллюстрация
Контракт считается исполненным 19 января.

Минздрав Омской области полностью оплатил контракт с ООО «НикМед». Петербургская фирма выступила поставщиком оборудования для местных ковидных больниц. Контракт был заключен 8 апреля 2020 года, когда министром здравоохранения была Ирина Солдатова. Общая сумма — 565 613 500 рублей. Информация об исполнении всех обязательств обновилась 19 января на портале госзакупок.

Напомним, Солдатова ушла в отставку в ноябре 2020 года. В отношении бывшей чиновницы возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий при закупках. По версии следствия, министр заключала контракты на поставку медоборудования по завышенной стоимости. Общую сумму ущерба региональному бюджету оценивают в 105 миллионов рублей.

ООО «НикМед», работу которого теперь оплатили в полном объеме, судится с областным минздравом уже второй год. Омские чиновники не хотели оплачивать поставку, заявляя о нарушении закона при заключении контракта. Однако суды трех инстанций поддержали питерскую фирму.

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#Экономика#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Санкт-Петербург#Ирина Солдатова#Минздрав#Закупки
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