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Posted Сегодня, 17:29

Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Омский «Авангард» впервые в сезоне уступил нижнекамскому «Нефтехимику»

Сегодня, 17:29
Фото: ХК Авангард
Встреча прошла в упорной борьбе
Хозяева льда одержали победу с минимальным счетом 2:1.

В воскресенье, 22 января, омский «Авангард» на выезде встречался с нижнекамским «Нефтехимиком». Победу в упорном противостоянии одержали хозяева со счетом 2:1.

Исход этого матча был предрешен еще в первом периоде. Сначала на 6-й минуте нападающий Андрей Белозеров с передачи Андрея Чивилева и Владислава Леонтьева вывел нижнекамцев вперед, а на 12-й минуте в большинстве Ансель Галимов при помощи Семена Кизимова удвоил преимущество гостей.

В концовке первого отрезка игры «Нефтехимик» остался в меньшинстве и омичам понадобилось всего 11 секунд, чтобы отыграть одну шайбу. С передачи Семена Чистякова и Арсения Грицюка отличился Сергей Толчинский.

Вторая двадцатиминутка прошла без голов, а в третьем периоде «ястребы» устроили настоящий штурм ворот Андрея Тихомирова. Дважды за две последние минуты матча нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев был близок к тому, чтобы сравнять счет, но тщетно, – шайба уходила чуть выше ворот.

Таким образом впервые в сезоне «Нефтехимик» сумел одолеть «Авангард». Омичи проиграли оба матча на выезде и возвращаются на родной лед G-Drive Арены, где уже 25 января встретятся с челябинским «Трактором».  

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Россия#Нижнекамск#Владимир Ткачев#Арсений Грицюк#Ансель Галимов#Сергей Толчинский#Авангард#ХК Авангард#Хоккей#КХЛ#ХК "Нефтехимик"
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