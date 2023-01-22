Омский «Авангард» впервые в сезоне уступил нижнекамскому «Нефтехимику»

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
В воскресенье, 22 января, омский «Авангард» на выезде встречался с нижнекамским «Нефтехимиком». Победу в упорном противостоянии одержали хозяева со счетом 2:1.
Исход этого матча был предрешен еще в первом периоде. Сначала на 6-й минуте нападающий Андрей Белозеров с передачи Андрея Чивилева и Владислава Леонтьева вывел нижнекамцев вперед, а на 12-й минуте в большинстве Ансель Галимов при помощи Семена Кизимова удвоил преимущество гостей.
В концовке первого отрезка игры «Нефтехимик» остался в меньшинстве и омичам понадобилось всего 11 секунд, чтобы отыграть одну шайбу. С передачи Семена Чистякова и Арсения Грицюка отличился Сергей Толчинский.
Вторая двадцатиминутка прошла без голов, а в третьем периоде «ястребы» устроили настоящий штурм ворот Андрея Тихомирова. Дважды за две последние минуты матча нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев был близок к тому, чтобы сравнять счет, но тщетно, – шайба уходила чуть выше ворот.
Таким образом впервые в сезоне «Нефтехимик» сумел одолеть «Авангард». Омичи проиграли оба матча на выезде и возвращаются на родной лед G-Drive Арены, где уже 25 января встретятся с челябинским «Трактором».