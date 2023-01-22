Омский «Авангард» впервые в сезоне уступил нижнекамскому «Нефтехимику»

Исход этого матча был предрешен еще в первом периоде. Сначала на 6-й минуте нападающий Андрей Белозеров с передачи Андрея Чивилева и Владислава Леонтьева вывел нижнекамцев вперед, а на 12-й минуте в большинстве Ансель Галимов при помощи Семена Кизимова удвоил преимущество гостей.