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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Напротив «G-Drive Арены». Омичи сообщили о засыпанных снегом пандусах

Сегодня, 10:34
Фото: 1MI
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Омичи пожаловались на засыпанные снегом пандусы

Выяснилось, что на указанном участке снег чистили.

Горожане поведали о снежных завалах на пандусах. Речь о спусках для маломобильных граждан в районе «G-Drive Арены». Напротив спорткомплекса находятся лестницы и переходы, ведущие к остановкам общественного транспорта.

Автор поста в группе «Ревизорро Омск» опубликовал и фотографии с места.

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Фото: скриншот паблика Ревизорро Омск

На публикацию обратили внимание в мэрии. С официального аккаунта прокомментировали запись: «На данном участке проводилась уборка, мы оценим ситуацию в настоящий момент». Ответить чиновники обещают «не позднее 27 января», то есть до следующей пятницы.

Напомним, ранее мы публиковали прогноз погоды. Синоптики ожидают снегопад в ближайшие несколько дней.

Снег не знал и падал. Омичей ждут осадки и неуютный ветер
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#Общество#Город#Новости#Омск#Соцсети#Жалобы#Снег#Уборка снега#Мэрия
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