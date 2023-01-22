Напротив «G-Drive Арены». Омичи сообщили о засыпанных снегом пандусах

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Горожане поведали о снежных завалах на пандусах. Речь о спусках для маломобильных граждан в районе «G-Drive Арены». Напротив спорткомплекса находятся лестницы и переходы, ведущие к остановкам общественного транспорта.
Автор поста в группе «Ревизорро Омск» опубликовал и фотографии с места.
На публикацию обратили внимание в мэрии. С официального аккаунта прокомментировали запись: «На данном участке проводилась уборка, мы оценим ситуацию в настоящий момент». Ответить чиновники обещают «не позднее 27 января», то есть до следующей пятницы.
Напомним, ранее мы публиковали прогноз погоды. Синоптики ожидают снегопад в ближайшие несколько дней.