На 44 году жизни умер замначальника полиции Тарского района

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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21 января на 44-м году жизни скончался подполковник внутренне службы ОМВД России по Тарскому района Евгений Борисов. О смерти сообщается в группе газеты «Тарское Прииртышье».
Евгений Борисов окончил Омскую академию МВД. С 1996 года работал в тарской полиции. В 2019 году вышел на пенсию, но уже в 2020 — вернулся на службу. Последние два года занимал пост заместителя начальника ОМВД России по Тарскому району.
Прощание с Евгением состоится 23 января в 10:00 в прощально зале похоронного дома «Небеса» (город Тара, улица Транспортная, 13).
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Евгения Сергеевича.