Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

На 44 году жизни умер замначальника полиции Тарского района

Сегодня, 08:35
Фото: 1MI
иллюстрация
Известны дата и место прощания.

21 января на 44-м году жизни скончался подполковник внутренне службы ОМВД России по Тарскому района Евгений Борисов. О смерти сообщается в группе газеты «Тарское Прииртышье».

Евгений Борисов окончил Омскую академию МВД. С 1996 года работал в тарской полиции. В 2019 году вышел на пенсию, но уже в 2020 — вернулся на службу. Последние два года занимал пост заместителя начальника ОМВД России по Тарскому району.

Прощание с Евгением состоится 23 января в 10:00 в прощально зале похоронного дома «Небеса» (город Тара, улица Транспортная, 13).

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Евгения Сергеевича.

#Общество#Новости#Омская область#Тарский район#Смерть#Полиция
Подпишитесь
Драка омских чиновников, последнее слово Быкова, подорожание алкоголя
Сегодня, 08:56
Напротив «G-Drive Арены». Омичи сообщили о засыпанных снегом пандусах
Сегодня, 10:34
Омский минздрав заплатил 565,6 млн руб по контракту, который заключила Солдатова
Сегодня, 05:07
В пожаре после тройного столкновения авто погиб молодой омич
Сегодня, 04:47
Скопление пожарных. Что произошло с омским отелем
Сегодня, 06:50
Мусорный коллапс. В омских Нефтяниках разрастается стихийная свалка
Сегодня, 07:40