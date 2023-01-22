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Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Мусорный коллапс. В омских Нефтяниках разрастается стихийная свалка

Сегодня, 07:40
Фото: 1MI
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Омичи из Нефтяников пожаловались на груды мусора под окнами

В конфликт вмешались жители ближайших домов, неравнодушные омичи и чиновники.

Омичи из Нефтяников сообщают о мусорной проблеме в собственном дворе. Автор поста в группе «Омск ВК» — жительница дома № 32/1 по улице Химиков. Она рассказывает, напротив их здания расположена еще одна жилая многоэтажка — Химиков, 34.

«ЖКХ компания этого дома устроила мусорку в нашем дворе! Незаконно выкатили контейнеры и сваливают мусор в них», — пишет возмущенная омичка. Со временем отходов стало так много, что санитарная площадка стала напоминать стихийную свалку. Фотографии с места также были опубликованы.

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Фото: скриншот паблика Омск ВК

Ситуация усугубляется с приходом ветренной погоды, говорит женщина. Мусор разлетается по всей округе. При этом местные жители продолжают пополнять свалку.

Омичка уверяет, что собственники обращались в ТСЖ дома напротив, пытались решить проблему. Но тщетно.

В комментариях под постом пользователи посоветовали направить жалобы в Госжилинспекцию или городскую администрацию. Также на публикацию обратила внимание потенциальная жительница того самого «соседнего» дома. У нее случился словесный конфликт с автором поста: «Контейнеры стоят, значит, место установлено. И причем стоят не первый год».

На пост отреагировали в мэрии. Цитата: «Администрацией округа в адрес хозяйствующего субъекта направлено уведомление о принятии мер по организации места накопления отходов и очистке прилегающей территории». Также сообщается, что обращения направлены в надзорные органы для рассмотрения.

#Общество#Город#Новости#Омск#Соцсети#Жалобы#Мусор#Свалка#Мэрия
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