Мусорный коллапс. В омских Нефтяниках разрастается стихийная свалка

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Омичи из Нефтяников сообщают о мусорной проблеме в собственном дворе. Автор поста в группе «Омск ВК» — жительница дома № 32/1 по улице Химиков. Она рассказывает, напротив их здания расположена еще одна жилая многоэтажка — Химиков, 34.
«ЖКХ компания этого дома устроила мусорку в нашем дворе! Незаконно выкатили контейнеры и сваливают мусор в них», — пишет возмущенная омичка. Со временем отходов стало так много, что санитарная площадка стала напоминать стихийную свалку. Фотографии с места также были опубликованы.
Ситуация усугубляется с приходом ветренной погоды, говорит женщина. Мусор разлетается по всей округе. При этом местные жители продолжают пополнять свалку.
Омичка уверяет, что собственники обращались в ТСЖ дома напротив, пытались решить проблему. Но тщетно.
В комментариях под постом пользователи посоветовали направить жалобы в Госжилинспекцию или городскую администрацию. Также на публикацию обратила внимание потенциальная жительница того самого «соседнего» дома. У нее случился словесный конфликт с автором поста: «Контейнеры стоят, значит, место установлено. И причем стоят не первый год».
На пост отреагировали в мэрии. Цитата: «Администрацией округа в адрес хозяйствующего субъекта направлено уведомление о принятии мер по организации места накопления отходов и очистке прилегающей территории». Также сообщается, что обращения направлены в надзорные органы для рассмотрения.