Мусорный коллапс. В омских Нефтяниках разрастается стихийная свалка

В комментариях под постом пользователи посоветовали направить жалобы в Госжилинспекцию или городскую администрацию. Также на публикацию обратила внимание потенциальная жительница того самого «соседнего» дома. У нее случился словесный конфликт с автором поста: «Контейнеры стоят, значит, место установлено. И причем стоят не первый год».