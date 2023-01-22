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Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Месяц краж. Омич брал товары с открытой витрины и уходил

Сегодня, 04:36
Фото: 1MI
иллюстрация

Омич целый месяц обворовывал магазин электроники

Подозреваемого задержали после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

Шесть уголовных дел и один подозреваемый. О серии преступлений рассказали в полиции.

В кражах обвиняется 38-летний житель Октябрьского округа. Он целый месяц похищал товары из магазина электроники на улице Кирова. Еще в декабре прошлого года правоохранители приняли заявление о пропаже семи пар беспроводных наушников. О нехватке товара стало известно после инвентаризации. Сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.

На записях с камер видеонаблюдения удалось увидеть моменты краж. В похитителе узнали неоднократно судимого местного жителя. Его задержали. Мужчина признался: незаметно брал товары с открытой витрины, прятал их под куртку и уходил. Похищенное перепродавал на окружных рынках.

Сейчас расследование продолжается. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Омск#Полиция#Кража
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