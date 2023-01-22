Месяц краж. Омич брал товары с открытой витрины и уходил

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Шесть уголовных дел и один подозреваемый. О серии преступлений рассказали в полиции.
В кражах обвиняется 38-летний житель Октябрьского округа. Он целый месяц похищал товары из магазина электроники на улице Кирова. Еще в декабре прошлого года правоохранители приняли заявление о пропаже семи пар беспроводных наушников. О нехватке товара стало известно после инвентаризации. Сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.
На записях с камер видеонаблюдения удалось увидеть моменты краж. В похитителе узнали неоднократно судимого местного жителя. Его задержали. Мужчина признался: незаметно брал товары с открытой витрины, прятал их под куртку и уходил. Похищенное перепродавал на окружных рынках.
Сейчас расследование продолжается. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.