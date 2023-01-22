Месяц краж. Омич брал товары с открытой витрины и уходил

В кражах обвиняется 38-летний житель Октябрьского округа. Он целый месяц похищал товары из магазина электроники на улице Кирова. Еще в декабре прошлого года правоохранители приняли заявление о пропаже семи пар беспроводных наушников. О нехватке товара стало известно после инвентаризации. Сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.