И вот она нарядная. Чаще всего омичи выбрасывают елки в мусор

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Опрос показал, что омичи редко сдают ели на переработку. Исследование провел сервис по поиску работы SuperJob.
40% респондентов заявили, что выбрасывают новогодние деревья в мусор. 19% — сдают ели в переработку. Еще 16% опрошенных распиливают на дрова. И всего 3% делают деревянные изделия и сувениры. Также опрос показал, что один омич из ста планирует сдать новогоднюю елку в зоопарк.
Аналитики отмечают, три года назад люди более осознанно подходили к утилизации. Сейчас опрошенные реже думают об экологии и вторичном использовании ели.