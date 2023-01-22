И вот она нарядная. Чаще всего омичи выбрасывают елки в мусор

40% респондентов заявили, что выбрасывают новогодние деревья в мусор. 19% — сдают ели в переработку. Еще 16% опрошенных распиливают на дрова. И всего 3% делают деревянные изделия и сувениры. Также опрос показал, что один омич из ста планирует сдать новогоднюю елку в зоопарк.