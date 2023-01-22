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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

И вот она нарядная. Чаще всего омичи выбрасывают елки в мусор

Сегодня, 11:42
Фото: 1MI
иллюстрация

Новогодние елки омичи чаще выбрасывают, чем сдают на переработку

Время избавляться от праздничного декора.

Опрос показал, что омичи редко сдают ели на переработку. Исследование провел сервис по поиску работы SuperJob.

40% респондентов заявили, что выбрасывают новогодние деревья в мусор. 19% — сдают ели в переработку. Еще 16% опрошенных распиливают на дрова. И всего 3% делают деревянные изделия и сувениры. Также опрос показал, что один омич из ста планирует сдать новогоднюю елку в зоопарк.

Аналитики отмечают, три года назад люди более осознанно подходили к утилизации. Сейчас опрошенные реже думают об экологии и вторичном использовании ели.

#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Экология#Новый год#Новогодняя елка
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