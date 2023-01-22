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Posted Сегодня, 03:13

Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

Два из трех. Омская полиция ищет последнего подозреваемого в краже металла

Сегодня, 03:13
Фото: 1MI
иллюстрация

Полиция нашла двух из трех подозреваемых в краже металла в Омске

Личность разыскиваемого известна, фотография есть.

Трое омичей похитили металлические изделия. Преступления совершили на территории частного сектора по улице Дзержинского, сообщает полиция.

Заведено уголовное дело по статье «Кража». Двое подозреваемых задержали. Третий известен. 31-летний мужчина скрывается от правоохранителей.

Фотография разыскиваемого опубликована в официальной группе омской полиции. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 79-33-02, 79-20-77, 8-913-609-75-19 или 102.

#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Розыск#Кража
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