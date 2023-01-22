Два из трех. Омская полиция ищет последнего подозреваемого в краже металла

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Трое омичей похитили металлические изделия. Преступления совершили на территории частного сектора по улице Дзержинского, сообщает полиция.
Заведено уголовное дело по статье «Кража». Двое подозреваемых задержали. Третий известен. 31-летний мужчина скрывается от правоохранителей.
Фотография разыскиваемого опубликована в официальной группе омской полиции. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 79-33-02, 79-20-77, 8-913-609-75-19 или 102.