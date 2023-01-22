Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Драка омских чиновников, последнее слово Быкова, подорожание алкоголя

Сегодня, 08:56
Фото: 1MI
иллюстрация
Самые значимые события недели.

Последствия пожаров в Омске

Понедельник начался с новости о том, что глава СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела о жутком пожаре в Павлоградском районе. Напомним, ровно неделю назад в огне погибли мать и трое дочерей. В тот же день к обеду стали известны новые подробности о смертельном инциденте от регионального МЧС.

Старт недели получился «огненным», ведь 16 января также началось рассмотрение уголовного дела на экс-мэра Называевска Виктора Лупиноса и на бывшего начальника Называевского района электрических сетей производственного отделения Западные электрические сети ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» Евгения Шаламова. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Напомним, 6 мая 2022 года в Называевске случился сильный пожар. Уничтожено 97 домов.

Нападение собак на людей в Омской области

17 января жители Лузино рассказали о нападении агрессивных животных. Собака укусила женщину, ей пришлось обращаться в больницу. Хотя видимых признаков агрессии пес не подавал, напал уже со спины. О проблеме с бродячими собаками жители Лузино говорили неоднократно. После очередного нападения вопросом заинтересовались в Следственном комитете. На следующий день началась проверка.

Скандалы в Омске

Минувшая неделя была богата на скандальные события. Мы рассказываем о самых интересных:

  • Глава поселения Знаменского района подрался с главой Знаменского района. Первого госпитализировали. О конфликте узнали СМИ. Причина рукопашных споров — ремонт водонапорной башни. О ситуации высказали и местные депутаты, и омичи, и глава региона Александр Бурков.
Не поделили воду. Стали известны подробности драки омских чиновников
Узнать подробнее
  • Омскую стримершу под ником Кипишная вернули на профилактический учет в полиции. Женщина там состояла и ранее, но 16 декабря 2022 года ее сняли с учета. После скандальных прямых эфиров, где зрители наблюдали и сигареты, и алкоголь, и детский плач, правоохранители вновь признали «отрицательное влияние на детей». Напомним, младшему ребенку Кипешной всего восемь месяцев, помимо него есть еще двое малолетних детей.
Не прошло и месяца. Омскую стримершу «Кипишную» снова поставили на учет
Узнать подробнее
  • Одна из главных новостей прошедшего декабря — возможное банкротство «Тепловой компании». Хотя предприятие снабжает теплом 90% города. Желающих обанкротить МП много (мы всех помним). Однако в будущем «Тепловую компанию» превратят в акционерное общество и она получит шанс выбраться из долговой ямы. Мы фиксируем все новости на эту тему и сделали отдельный обзорный материал — там все кратко и понятно.
Долги, суды, заявления о банкротстве: что происходит с омской «Тепловой компанией»
Узнать подробнее

Последнее слово Евгения Быкова

Обвинение запрашивает 11 лет строго режима для экс-начальника омской полиции Евгения Быкова. Его, напомним, обвиняют в покрывательстве работы массажного салона и нелегальной продажи табака и алкоголя. 17 января Быков выступил с последним словом, до этого активно участвовал в прениях. Корреспондент Города55 был на заседании и подготовил подробный материал: что говорил Быков, заявляя о своей невиновности.

Экс-глава омской полиции Быков: «Надо мной и моей семьей издеваются уже 21 месяц»
Узнать подробнее

Изначально суд планировал вынести приговор 19 января. Однако дату заседания изменили. Интрига растянулась на все выходные. Вердикт огласят в понедельник, 23 января.

Кадровые решения в Омске

18 января в Омского городском совете прошло внеочередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления. Один из вопросов касался совмещения должностей вице-мэра и директора депимущества. Так, Дмитрий Махиня может стать еще одним заместителем Сергея Шелеста. Формальности были соблюдены — должность директора департамента имущественных отношений сократили.

Также в городском парламенте одобрили введение поста вице-мэра по безопасности и контролю. Это будет уже седьмой по счету заместитель главы Омска.

Городу55 стало известно, что готовятся отставки главы депстроя Серегя Козубовича и руководителя «Омскоблстройзаказчика» Егора Кирьякова. Подробности — читайте здесь.

Заболеваемость ОРВИ в Омской области

В регионе продолжает расти заболеваемость ОРВИ. Об этом в четверг заявили в Роспотребнадзоре. За неделю показатели увеличились почти на 36%. Из-за вирусов в больницы попали 12 детей. Тем временем лекарства подорожали. Ниже рассказываем, что и на сколько:

Болеть все дороже. Ценник на лекарства в Омской области за год хорошо подрос
Узнать подробнее

Омичей беспокоит и риск заражения новым штаммом коронавируса «кракен». Эксперты рассказали об особенностях этого вида. А мы попытались выяснить, как обезопасить себя и близких:

Штамм «кракен» в Омске — стоит ли делать прививку от ковида
Узнать подробнее

Продолжая новости сферы здравоохранения. Омским медикам начислят новую социальную выплату. Деньги начнут поступать в конце февраля. Размер — от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей.

Не обошлось и без скандальных новостей о медицине. Представляем дайджест:

  • омский минздрав заплатил 565,6 млн рублей по контракту, который три года назад заключила Ирина Солдатова;
  • страховщики требуют с КМХЦ свыше 90 млн рублей;
  • сотрудники омского роддома № 4 пожаловались на условия работы.

Как прошло Крещение в Омской области

С самого начала недели спасатели и ответственные чиновники заявили, в этом году обрядовые купели лучше не обустраивать. Причина — рыхлый лед. Позже стало известно, что купели в регионе все же будут. Одна даже платная. Список мест для обряда то пополнялся, то сокращался. И вот во второй половине дня 18 января был опубликован окончательный перечень. Кстати, выяснилось, что мэр Омска Сергей Шелест не окунался в прорубь на Крещения.

Вечер и ночь 19 января не прошли спокойно. Смертельная трагедия случилась в Красной Горке. В пожаре погибло три человека. Еще один омич умер на улице возле пригородного СНТ — здесь подробности.

Омский «Авангард»

На неделе у хоккеистов было сразу несколько матчей. Начало года выдалось насыщенным:

  • 16 января омичи принимали нижнекамский «Нефтехимик». Победу одержали хозяева со счетом 3:0.
  • 18 января в Омске на «G-Drive Арене» прошел напряженный матч с магнитогорским «Металлургом». Точку в этом противостоянии поставили на второй минуте овертайма. Финальный показатели на табло 4:3 в пользу «Авангарда».
  • 20 января у «ястребов» началась выездная серия игр. Первая встреча в Казани с «Ак Барсом» завершилась не в пользу омичей. Проиграли со счетом 2:0.

Следующий матч пройдет 22 января. Теперь уже омичи приедут в гости к нижнекамскому «Нефтехимику».

Алкоголь Омск

Пока в Черемушках, где расположен учебный центр для мобилизованных, в очередной раз продлевают «сухой закон», мы выясняем, почему в Омске так резко подскочили цены на алкоголь. Подорожали крепкие горячительные напитки, игристые вина и шампанское. Все подробно — в материале ниже:

В Омске подскочили цены на водку. Рассказываем, почему и на сколько
Узнать подробнее
#Общество#Город#Происшествия#Экономика#Политика#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Павлоградский район#Называевск#Знаменский район#Александр Бастрыкин#Виктор Лупинос#Евгений Шаламов#Александр Бурков#Анастасия Коленцева#Евгений Быков#Дмитрий Махиня#Сергей шелест#Сергей Козубович#Егор Кирьяков#Ирина Солдатова#Смерть#ЧП#Следственный комитет#Авария#ГУ МЧС по Омской области#Мэрия#Мошенничество#Взятка#Снег#Коррупция
Подпишитесь
Напротив «G-Drive Арены». Омичи сообщили о засыпанных снегом пандусах
Сегодня, 10:34
Омский минздрав заплатил 565,6 млн руб по контракту, который заключила Солдатова
Сегодня, 05:07
В пожаре после тройного столкновения авто погиб молодой омич
Сегодня, 04:47
Скопление пожарных. Что произошло с омским отелем
Сегодня, 06:50
Мусорный коллапс. В омских Нефтяниках разрастается стихийная свалка
Сегодня, 07:40