Драка омских чиновников, последнее слово Быкова, подорожание алкоголя

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Понедельник начался с новости о том, что глава СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела о жутком пожаре в Павлоградском районе. Напомним, ровно неделю назад в огне погибли мать и трое дочерей. В тот же день к обеду стали известны новые подробности о смертельном инциденте от регионального МЧС.
Старт недели получился «огненным», ведь 16 января также началось рассмотрение уголовного дела на экс-мэра Называевска Виктора Лупиноса и на бывшего начальника Называевского района электрических сетей производственного отделения Западные электрические сети ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» Евгения Шаламова. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Напомним, 6 мая 2022 года в Называевске случился сильный пожар. Уничтожено 97 домов.
17 января жители Лузино рассказали о нападении агрессивных животных. Собака укусила женщину, ей пришлось обращаться в больницу. Хотя видимых признаков агрессии пес не подавал, напал уже со спины. О проблеме с бродячими собаками жители Лузино говорили неоднократно. После очередного нападения вопросом заинтересовались в Следственном комитете. На следующий день началась проверка.
Минувшая неделя была богата на скандальные события. Мы рассказываем о самых интересных:
Обвинение запрашивает 11 лет строго режима для экс-начальника омской полиции Евгения Быкова. Его, напомним, обвиняют в покрывательстве работы массажного салона и нелегальной продажи табака и алкоголя. 17 января Быков выступил с последним словом, до этого активно участвовал в прениях. Корреспондент Города55 был на заседании и подготовил подробный материал: что говорил Быков, заявляя о своей невиновности.
Изначально суд планировал вынести приговор 19 января. Однако дату заседания изменили. Интрига растянулась на все выходные. Вердикт огласят в понедельник, 23 января.
18 января в Омского городском совете прошло внеочередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления. Один из вопросов касался совмещения должностей вице-мэра и директора депимущества. Так, Дмитрий Махиня может стать еще одним заместителем Сергея Шелеста. Формальности были соблюдены — должность директора департамента имущественных отношений сократили.
Также в городском парламенте одобрили введение поста вице-мэра по безопасности и контролю. Это будет уже седьмой по счету заместитель главы Омска.
Городу55 стало известно, что готовятся отставки главы депстроя Серегя Козубовича и руководителя «Омскоблстройзаказчика» Егора Кирьякова. Подробности — читайте здесь.
В регионе продолжает расти заболеваемость ОРВИ. Об этом в четверг заявили в Роспотребнадзоре. За неделю показатели увеличились почти на 36%. Из-за вирусов в больницы попали 12 детей. Тем временем лекарства подорожали. Ниже рассказываем, что и на сколько:
Омичей беспокоит и риск заражения новым штаммом коронавируса «кракен». Эксперты рассказали об особенностях этого вида. А мы попытались выяснить, как обезопасить себя и близких:
Продолжая новости сферы здравоохранения. Омским медикам начислят новую социальную выплату. Деньги начнут поступать в конце февраля. Размер — от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей.
Не обошлось и без скандальных новостей о медицине. Представляем дайджест:
С самого начала недели спасатели и ответственные чиновники заявили, в этом году обрядовые купели лучше не обустраивать. Причина — рыхлый лед. Позже стало известно, что купели в регионе все же будут. Одна даже платная. Список мест для обряда то пополнялся, то сокращался. И вот во второй половине дня 18 января был опубликован окончательный перечень. Кстати, выяснилось, что мэр Омска Сергей Шелест не окунался в прорубь на Крещения.
Вечер и ночь 19 января не прошли спокойно. Смертельная трагедия случилась в Красной Горке. В пожаре погибло три человека. Еще один омич умер на улице возле пригородного СНТ — здесь подробности.
На неделе у хоккеистов было сразу несколько матчей. Начало года выдалось насыщенным:
Следующий матч пройдет 22 января. Теперь уже омичи приедут в гости к нижнекамскому «Нефтехимику».
Пока в Черемушках, где расположен учебный центр для мобилизованных, в очередной раз продлевают «сухой закон», мы выясняем, почему в Омске так резко подскочили цены на алкоголь. Подорожали крепкие горячительные напитки, игристые вина и шампанское. Все подробно — в материале ниже: