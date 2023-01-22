Драка омских чиновников, последнее слово Быкова, подорожание алкоголя

С самого начала недели спасатели и ответственные чиновники заявили, в этом году обрядовые купели лучше не обустраивать. Причина — рыхлый лед. Позже стало известно, что купели в регионе все же будут. Одна даже платная. Список мест для обряда то пополнялся, то сокращался. И вот во второй половине дня 18 января был опубликован окончательный перечень. Кстати, выяснилось, что мэр Омска Сергей Шелест не окунался в прорубь на Крещения.