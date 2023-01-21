Загрязненный воздух, 10-часовая операция и новый 18-этажный дом

В жилом комплексе «Изумрудный берег» стоимость за один квадратный метр в новом доме идет от 106 тысяч рублей. Общая площадь жилых помещений составляет почти 7 тысяч квадратных метров. Жилье предполагает свободную планировку. В самом доме 18 этажей, один из которых подземный, и 128 квартир: 64 однокомнатные и 64 двухкомнатные.