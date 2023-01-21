Загрязненный воздух, 10-часовая операция и новый 18-этажный дом

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Новость № 1. В Омске нашли предприятия, которые загрязняют воздух
Команда «Компаса» зафиксировала сжигание отходов мебельного производства, пластик и пропитанную смолами ДСП. Далее на улице Пархоменко эксперты обнаружили, что на складе сжигают медицинские отходы. А на окраине города «несуществующее» предприятие ведет прием, сортировку и сжигание мусора.
Новость № 2. Травматологи провели две пятичасовые операции
Молодой омич попал в ДТП и получил тяжелый перелом таза. Врачам понадобилось 10 часов, чтобы собрать кость по частям. Хирургам пришлось фиксировать костные отломки двумя титановыми пластинами. Только с 2022 года травматологи-ортопеды БСМП № 1 Олег Козарь и Александр Хамов начали проводить такого рода операции в Омске.
Новость № 3. В Омске в эксплуатацию сдали 18-этажный дом
В жилом комплексе «Изумрудный берег» стоимость за один квадратный метр в новом доме идет от 106 тысяч рублей. Общая площадь жилых помещений составляет почти 7 тысяч квадратных метров. Жилье предполагает свободную планировку. В самом доме 18 этажей, один из которых подземный, и 128 квартир: 64 однокомнатные и 64 двухкомнатные.