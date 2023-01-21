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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Загрязненный воздух, 10-часовая операция и новый 18-этажный дом

Сегодня, 13:59
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Омске нашли предприятия, которые загрязняют воздух

Команда «Компаса» зафиксировала сжигание отходов мебельного производства, пластик и пропитанную смолами ДСП. Далее на улице Пархоменко эксперты обнаружили, что на складе сжигают медицинские отходы.  А на окраине города «несуществующее» предприятие ведет прием, сортировку и сжигание мусора.

В Омске обнаружили предприятия, где незаконно сжигают пластик и медотходы
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Новость № 2.  Травматологи провели две пятичасовые операции 

Молодой омич попал в ДТП и получил тяжелый перелом таза. Врачам понадобилось 10 часов, чтобы собрать кость по частям. Хирургам пришлось фиксировать костные отломки двумя титановыми пластинами. Только с 2022 года травматологи-ортопеды БСМП № 1 Олег Козарь и Александр Хамов начали проводить такого рода операции в Омске.

Омские травматологи помогли не остаться инвалидом мужчине с тяжелым переломом
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Новость № 3. В Омске в эксплуатацию сдали 18-этажный дом

В жилом комплексе «Изумрудный берег» стоимость за один квадратный метр в новом доме идет от 106 тысяч рублей. Общая площадь жилых помещений составляет почти 7 тысяч квадратных метров. Жилье предполагает свободную планировку. В самом доме 18 этажей, один из которых подземный, и 128 квартир: 64 однокомнатные и 64 двухкомнатные. 

От 106 тысяч за квадратный метр. В Омске сдали в эксплуатацию новый дом
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#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
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