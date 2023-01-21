В Омскую область придет весенняя оттепель

«Омичей ждут теплые выходные. В субботу ночью температура будет -11…-16, при прояснении до -18…-23, а днем -5…-10, местами до -15 градусов. В воскресенье, 22 января, давление начнет падать. Приближающийся циклон принесет в регион осадки. Больше снега выпадет на севере области. Ночью ожидается -9…-12, при прояснении до –20, днем –4…-9 градусов», — рассказала Наталия Криворучко.

Тепло будет и в начале следующей недели. В понедельник, 23 января, Омская область будет находиться в теплом секторе циклона, поэтому даже ночью температура воздуха повысится до -7…-12, а днем будет -4…-9 градусов. Также ожидается небольшой снег.

Подводя итоги середины зимы, омские синоптики рассказали, что нынешняя зима оказалась более снежной чем год назад. В первой декаде декабря в большинстве районов, кроме северных, количество осадков превысило норму в 2-3 раза.