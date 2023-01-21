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Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

В Омскую область придет весенняя оттепель

Сегодня, 05:01
Фото: Город55
В выходные и в начале следующей недели омские синоптики обещают почти весеннюю оттепель и небольшой снег.
С сегодняшнего дня, 21 января, в Омской области ожидается значительное потепление. На севере региона местами пройдут небольшие осадки. По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского УГМС, ожидается весенняя оттепель.
 
Конец января в регионе обещает быть по-весеннему теплым. Как рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко, 21 января Омская область окажется в поле повышенного давления. А северные районы попадут под влияние фронтальной зоны, поэтому там выпадет небольшой снег.
 
«Омичей ждут теплые выходные. В субботу ночью температура будет -11…-16, при прояснении до -18…-23, а днем -5…-10, местами до -15 градусов. В воскресенье, 22 января, давление начнет падать. Приближающийся циклон принесет в регион осадки. Больше снега выпадет на севере области. Ночью ожидается -9…-12, при прояснении до –20, днем –4…-9 градусов», — рассказала Наталия Криворучко.

Тепло будет и в начале следующей недели. В понедельник, 23 января, Омская область будет находиться в теплом секторе циклона, поэтому даже ночью температура воздуха повысится до -7…-12, а днем будет  -4…-9 градусов. Также ожидается небольшой снег.

Подводя итоги середины зимы, омские синоптики рассказали, что нынешняя зима оказалась более снежной чем год назад. В первой декаде декабря в большинстве районов, кроме северных, количество осадков превысило норму в 2-3 раза.

Замело. Зима в Омской области в этом году оказалась более снежной, чем в прошлом
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Погода#Весна#Зима#Оттепель
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