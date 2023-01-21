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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

В Омске прошло открытие фестиваля «Робофест»

Сегодня, 10:43
Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»
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Фестиваль 8 год подряд проводят в поддержку ИТ-отрасли.

С 21 по 23 января в Омске пройдет фестиваль «Робофест», где в соревновании по робототехнике будут участвовать 30 команд из 11 регионов России и зарубежья.

Фестиваль направлен на поддержание ИТ-отрасли и ее пропаганду среди молодежи, об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Фестиваль проходит восьмой раз и уже становится визитной карточкой Омска. С каждым годом все больше регионов принимают в нем участие, отмечает член фракции «Единая Россия» в Государственной думе Оксана Фадина. 

Народная программа Партии «Единая Россия» показывает роль цифровизации в социальной сфере, экономике и взаимодействии государства и граждан.

«Мы продолжим совершенствовать законы для поддержки ИТ-отрасли», — говорит Оксана Фадина.
Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Фестиваль
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