В Омске прошло открытие фестиваля «Робофест»

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
С 21 по 23 января в Омске пройдет фестиваль «Робофест», где в соревновании по робототехнике будут участвовать 30 команд из 11 регионов России и зарубежья.
Фестиваль направлен на поддержание ИТ-отрасли и ее пропаганду среди молодежи, об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
Фестиваль проходит восьмой раз и уже становится визитной карточкой Омска. С каждым годом все больше регионов принимают в нем участие, отмечает член фракции «Единая Россия» в Государственной думе Оксана Фадина.
Народная программа Партии «Единая Россия» показывает роль цифровизации в социальной сфере, экономике и взаимодействии государства и граждан.
«Мы продолжим совершенствовать законы для поддержки ИТ-отрасли», — говорит Оксана Фадина.