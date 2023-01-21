В Омске обнаружили предприятия, где незаконно сжигают пластик и медотходы

Еще компас-дозор нашел склад по улице Пархоменко, где сжигают медотходы. Замеры показали, что в атмосферу поступают формальдегиды, диоксид углерода и другие вредные вещества.



Кроме того, эксперты на окраине города обнаружили предприятие по приему, сортировке и сжиганию мусора, которое не существует по документам.