В Омске обнаружили предприятия, где незаконно сжигают пластик и медотходы

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В Омске команда «Компаса» зафиксировала незаконные выбросы на проспекте Мира, где находится территория бывшего деревообделочного комбината. В здешней котельне сжигают отходы мебельного производства, пластик и пропитанную смолами ДСП, об этом сообщает омский эколог Владимир Лифантьев.
Еще компас-дозор нашел склад по улице Пархоменко, где сжигают медотходы. Замеры показали, что в атмосферу поступают формальдегиды, диоксид углерода и другие вредные вещества.
Кроме того, эксперты на окраине города обнаружили предприятие по приему, сортировке и сжиганию мусора, которое не существует по документам.