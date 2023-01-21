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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Омске обнаружили предприятия, где незаконно сжигают пластик и медотходы

Сегодня, 13:01
Компас-дозор будет продолжать поиски загрязнителей воздуха в городе.

В Омске команда «Компаса» зафиксировала незаконные выбросы на проспекте Мира, где находится территория бывшего деревообделочного комбината. В здешней котельне сжигают отходы мебельного производства, пластик и пропитанную смолами ДСП, об этом сообщает омский эколог Владимир Лифантьев.

Еще компас-дозор нашел склад по улице Пархоменко, где сжигают медотходы. Замеры показали, что в атмосферу поступают формальдегиды, диоксид углерода и другие вредные вещества.

Кроме того, эксперты на окраине города обнаружили предприятие по приему, сортировке и сжиганию мусора, которое не существует по документам.

Фото: Команда «Компаса»
#Ксения Карагодина#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Выбросы
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