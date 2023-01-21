От 106 тысяч за квадратный метр. В Омске сдали в эксплуатацию новый дом

В администрации Омска сообщили о вводе в эксплуатацию нового монолитно-кирпичного дома по улице Красный Путь в жилом комплексе «Изумрудный берег». В доме 18 этажей, один из которых подземный, и 128 квартир: 64 однокомнатные и 64 двухкомнатные. Общая площадь жилых помещений почти семь тысяч квадратных метров.