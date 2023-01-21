Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

От 106 тысяч за квадратный метр. В Омске сдали в эксплуатацию новый дом

Сегодня, 06:32
Фото: Пресс-центр администрации города Омска
В жилом комплексе «Изумрудный берег» сдали в эксплуатацию 18-этажный дом. Однокомнатная квартира, площадью в 39 квадратных метров обойдется покупателям от 4,1 миллиона рублей

В администрации Омска сообщили о вводе в эксплуатацию нового монолитно-кирпичного дома по улице Красный Путь в жилом комплексе «Изумрудный берег». В доме 18 этажей, один из которых подземный, и 128 квартир: 64 однокомнатные и 64 двухкомнатные. Общая площадь жилых помещений почти семь тысяч квадратных метров.

Согласно данным сайта по продаже недвижимости МЛСН, однокомнатная квартира, площадью в 39 квадратных метров обойдется покупателям от 4,1 миллиона рублей. Таким образом, стоимость квадратного метра стартует от 106 тысяч рублей за квартиры с черновой отделкой. Жилье предполагает свободную планировку.

Также на этой неделе в Омске сдали в эксплуатацию небоскреб на 211 квартир на Левобережье. Новая высотка позволит омичам жить на границе между «цивилизацией» и частным сектором.

В Омске сдали новую многоэтажку на проспекте Маркса
Узнать подробнее
«Однушки» от 4 млн рублей. На Левобережье Омска скоро отпразднуют новоселье
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Недвижимость#Новостройка
Подпишитесь
С жителей Тевриза массово списывают плату за капремонт за пять лет сразу
Вчера, 06:15
Прокуратура заинтересовалась сокращениями на омском «Первом городском телеканале»
Вчера, 06:53
В Омске гендиректор отомстила водителю за измену, украла его авто и попала в колонию
Вчера, 04:14
Глава Тевриза предложил местным жителям вместе обсудить проблемы с Фондом капремонта
Вчера, 09:38
Сутягинский присоединит к «Омскому каучуку» два других предприятия
Вчера, 11:48
В Омске сотрудники роддома пожаловались на условия работы
Вчера, 13:15