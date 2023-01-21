От 106 тысяч за квадратный метр. В Омске сдали в эксплуатацию новый дом

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В администрации Омска сообщили о вводе в эксплуатацию нового монолитно-кирпичного дома по улице Красный Путь в жилом комплексе «Изумрудный берег». В доме 18 этажей, один из которых подземный, и 128 квартир: 64 однокомнатные и 64 двухкомнатные. Общая площадь жилых помещений почти семь тысяч квадратных метров.
Согласно данным сайта по продаже недвижимости МЛСН, однокомнатная квартира, площадью в 39 квадратных метров обойдется покупателям от 4,1 миллиона рублей. Таким образом, стоимость квадратного метра стартует от 106 тысяч рублей за квартиры с черновой отделкой. Жилье предполагает свободную планировку.
Также на этой неделе в Омске сдали в эксплуатацию небоскреб на 211 квартир на Левобережье. Новая высотка позволит омичам жить на границе между «цивилизацией» и частным сектором.