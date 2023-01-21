Омский врач рассказал о пользе гаджетов для здоровья

Хронические болезни не передаются от человека человеку. Они возникают незаметно, имеют продолжительное течение и развиваются в результате многих факторов. В настоящее время общепризнано, что широкое распространение неинфекционных заболеваний обусловлено образом жизни человека. Это сердечно-сосудистые болезни, болезни органов дыхания, онкологические заболевания и диабет.