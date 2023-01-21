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Posted Сегодня, 03:26

Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Омский врач рассказал о пользе гаджетов для здоровья

Сегодня, 03:26
Фото: 1MI
Врач омской городской больницы № 9 считает, что умные девайсы помогут выработать полезные привычки

Омский врач Павел Валенцов считает, что умные часы, браслеты и приложения помогут заметить первые признаки заболеваний и выработать полезные привычки, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

Хронические болезни не передаются от человека человеку. Они возникают незаметно, имеют продолжительное течение и развиваются в результате многих факторов. В настоящее время общепризнано, что широкое распространение неинфекционных заболеваний обусловлено образом жизни человека. Это сердечно-сосудистые болезни, болезни органов дыхания, онкологические заболевания и диабет.

«Гаджеты, конечно, не излечат от болезней, и не заменят обследования у специалиста, но могут помочь выработать полезные привычки, способствующие сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни», — считает заместитель главного врача по медицинской части городской больницы № 9 Павел Валенцов.

Но доктор предупреждает, что любые умные девайсы не могут гарантировать максимальный уровень точности и, если результаты вызывают сомнения, лучше обратиться к врачу.

 

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#Евгений Игишев#Омск#Медицина#Гаджеты
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