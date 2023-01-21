Омский врач рассказал о пользе гаджетов для здоровья

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Омский врач Павел Валенцов считает, что умные часы, браслеты и приложения помогут заметить первые признаки заболеваний и выработать полезные привычки, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.
Хронические болезни не передаются от человека человеку. Они возникают незаметно, имеют продолжительное течение и развиваются в результате многих факторов. В настоящее время общепризнано, что широкое распространение неинфекционных заболеваний обусловлено образом жизни человека. Это сердечно-сосудистые болезни, болезни органов дыхания, онкологические заболевания и диабет.
«Гаджеты, конечно, не излечат от болезней, и не заменят обследования у специалиста, но могут помочь выработать полезные привычки, способствующие сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни», — считает заместитель главного врача по медицинской части городской больницы № 9 Павел Валенцов.
Но доктор предупреждает, что любые умные девайсы не могут гарантировать максимальный уровень точности и, если результаты вызывают сомнения, лучше обратиться к врачу.