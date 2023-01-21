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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Омских мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности

Сегодня, 06:02
Фото: 1MI
Индивидуальных предпринимателей, призванных на военную службу по мобилизации, освободили от представления обязательной статистической отчетности.

Как сообщили в пресс-службе министерства экономики Омской области, в постановление правительства России «О мерах поддержки мобилизованных лиц» внесены изменения, которые освобождают от предоставления обязательной статистической отчетности мобилизованных предпринимателей

«Освобождение от статистической отчётности распространяется на весь период прохождения мобилизованным лицом военной службы и до 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания мобилизации или увольнения мобилизованного с военной службы, включительно», — сообщили в ведомстве.

Информация о предприятиях, где по мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Федеральную налоговую службу. Принятое решение — часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных, среди которых отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, увеличение сроков подачи налоговых деклараций и финансовых отчетов.

Ранее Город55 сообщал, что на этой неделе прокуратура Омска подала исковое заявление в Центральный районный суд города, чтобы отменить отсрочку от мобилизации для работников 14 организаций.

Работникам 14 предприятий Омска хотят отменить отсрочку от мобилизации
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#Евгений Игишев#Омск#Общество#Предприниматель#Бизнес#Мобилизация
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