Омских мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности

Информация о предприятиях, где по мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Федеральную налоговую службу. Принятое решение — часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных, среди которых отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, увеличение сроков подачи налоговых деклараций и финансовых отчетов.