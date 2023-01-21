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Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Омские травматологи помогли не остаться инвалидом мужчине с тяжелым переломом

Сегодня, 09:40
Фото: Город55
Врачи 10 часов собирали кость по частям.

Травматологи БСМП № 1 провели две пятичасовые операции молодому омичу с тяжелым переломом таза. Хирурги фиксировали костные отломки двумя титановыми пластинами. Такую тяжелую травму омич получил в ДТП, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

Только в 2022 году в Омске травматологи-ортопеды БСМП № 1 Олег Козарь и Александр Хамов начали применять свои знания на практике, закончив обучение в Москве и Ярославле.

В стационаре неотложной помощи должны лечить пациента здесь и сейчас. Врачи ставят цель минимизировать последствия травмы и снизить вероятность инвалидности, чтобы сохранить качество жизни пациентов, отмечает врач-травматолог БСМП № 1 Александр Хамов.

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Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Омской области
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Медицина#Новости#Омск#Омская область#Неотложная помощь#Операция
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