Омские травматологи помогли не остаться инвалидом мужчине с тяжелым переломом

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Травматологи БСМП № 1 провели две пятичасовые операции молодому омичу с тяжелым переломом таза. Хирурги фиксировали костные отломки двумя титановыми пластинами. Такую тяжелую травму омич получил в ДТП, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.
Только в 2022 году в Омске травматологи-ортопеды БСМП № 1 Олег Козарь и Александр Хамов начали применять свои знания на практике, закончив обучение в Москве и Ярославле.
В стационаре неотложной помощи должны лечить пациента здесь и сейчас. Врачи ставят цель минимизировать последствия травмы и снизить вероятность инвалидности, чтобы сохранить качество жизни пациентов, отмечает врач-травматолог БСМП № 1 Александр Хамов.