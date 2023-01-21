Александр Бурков побывал на одном из ведущих оборонных предприятий — омском ЦКБА

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Губернатор Омской области Александр Бурков сегодня, 21 января, побывал на одном из ведущих оборонных предприятий страны. В центральном конструкторском бюро автоматики разрабатывают и изготавливают наукоемкие радиоэлектронные управляющие системы и устройства автоматизированной контрольно-проверочной аппаратуры. На каждом самолете ВВС установлено не менее двух изделий омского предприятия, не считая головок самонаведения ракет.
Губернатор осмотрел цеха предприятия с современным оборудованием и высокотехнологичными станками. Постоянное обновление технической базы позволяет производить полный цикл от разработки и испытаний изделий до их серийного производства.
Особое внимание в ЦКБА уделяют подготовке кадров и обучению молодых специалистов. Студентка омского авиационного колледжа Александра Бондаренко пришла в конструкторское бюро на стажировку и осталась здесь работать.
«Так сложились обстоятельства, что пришла и меня пригласили на работу, сейчас я практикуюсь и трудоустраиваюсь. Работаю по специальности, которой обучаюсь — радиоэлектронной аппаратуре и приборам. Мне нравится работа монтажницей. В перспективе рассчитываю повысить свой профессиональный уровень до 3 или 4 разряда — почему бы и нет? Не зря же учусь. Хочу работать по своей специальности. У меня и мама здесь работает в четвёртом цехе, и сестра в девятом, только на другом участке. Так что у нас целая династия», — рассказала Александра.
В цехах ЦКБА проходят практику не только студенты и выпускники колледжей и вузов. На предприятии готовят и своих специалистов рабочих профессий. Для этого создали собственный учебный центр.
«Потребность именно в кадровом обеспечении резко выросла в 2022 году. Мы только за прошлый год трудоустроили на наши оборонно-промышленные предприятия более 4 тысяч человек. И сейчас заявки идут ещё на тысячи людей, которые требуются на наши предприятия. Да, в основном это рабочие специальности: фрезеровщики, монтажники, сварщики и многие другие. Мы видим, что времени у предприятий нет: нужно сегодня оперативно их готовить. Руководитель ЦКБА принял решение создать свой учебный центр. Для меня как руководителя региона важно, что предприятия борются за кадры, конкурируют между собой за трудовые ресурсы», — отметил Александр Бурков.
По словам главы региона, предприятия, заинтересованные в подготовке кадров, в итоге имеют таких специалистов, которые решают самые сложнейшие задачи для обороноспособности страны.