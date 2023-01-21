Александр Бурков побывал на одном из ведущих оборонных предприятий — омском ЦКБА

Губернатор Омской области Александр Бурков сегодня, 21 января, побывал на одном из ведущих оборонных предприятий страны. В центральном конструкторском бюро автоматики разрабатывают и изготавливают наукоемкие радиоэлектронные управляющие системы и устройства автоматизированной контрольно-проверочной аппаратуры. На каждом самолете ВВС установлено не менее двух изделий омского предприятия, не считая головок самонаведения ракет.