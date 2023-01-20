Жители УрФО просят Путина ввести сухой закон

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Он заявил, что в УрФО зашкаливает уровень спаивания населения. Так, одним из российских субъектов с самым пьющим населением является Курганская область. Кроме этого, в сухом законе нуждаются Челябинская и Свердловская области, передает Общественная служба новостей со ссылкой на слова Тумашова.
В качестве первого шага в борьбе со спаиванием населения округа общественный деятель предлагает ограничить продажу и употребления крепких напитков в праздники и выходные.
Ранее СМИ сообщали, что производство алкогольной продукции в РФ за 2022 год увеличилось на 9,8% по сравнению с предшествующим годом. Особенно большой рост наблюдается в производстве ликерных вин. Прирост составляет 442,5% ежегодно.