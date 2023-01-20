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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Жители УрФО просят Путина ввести сухой закон

Сегодня, 13:11
Глава проекта «Трезвый УрФО» Андрей Тумашов в своем обращении к главе государства просит его ввести в регионах Уральского федерального округа сухой закон.

Он заявил, что в УрФО зашкаливает уровень спаивания населения. Так, одним из российских субъектов с самым пьющим населением является Курганская область. Кроме этого, в сухом законе нуждаются Челябинская и Свердловская области, передает Общественная служба новостей со ссылкой на слова Тумашова.

В качестве первого шага в борьбе со спаиванием населения округа общественный деятель предлагает ограничить продажу и употребления крепких напитков в праздники и выходные.

Ранее СМИ сообщали, что производство алкогольной продукции в РФ за 2022 год увеличилось на 9,8% по сравнению с предшествующим годом. Особенно большой рост наблюдается в производстве ликерных вин. Прирост составляет 442,5% ежегодно.

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