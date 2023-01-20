Жители УрФО просят Путина ввести сухой закон

Он заявил, что в УрФО зашкаливает уровень спаивания населения. Так, одним из российских субъектов с самым пьющим населением является Курганская область. Кроме этого, в сухом законе нуждаются Челябинская и Свердловская области, передает Общественная служба новостей со ссылкой на слова Тумашова.