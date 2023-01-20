Взятка за взяткой. Омичам рассказали, как действовал скандальный ветврач

Пресс-служба СКР Омской области сообщила подробности о завершенном расследовании уголовного дела в отношении бывшего ветврача одного из отделений БУ «Омский областной центр по профилактике, экспертизе и лечению животных». Врача обвиняют по ч.3, ч. 5 ст. 290 УК РФ «получение взятки», ст. 292 УК РФ «служебный подлог». Еще одним фигурантом дела стал директор ООО «МПК МЯСКОМ», его обвиняют за дачу взятки по ч.3 ст. 291 УК РФ.



Следствие выяснило, что с 2017 по 2021 год омский ветеринар получал взятки от пяти предпринимателей, реализующих мясную и молочную продукцию. От 20 до 230 тыс. рублей люди платили за «абонемент» на выдачу подложных сертификатов. Анализы на самом деле не проводились. Ветврач просто вводил в базу данных ведомства ложные сведения. Всего он так «заработал» за 4 года 867 тыс. рублей. В месяц брал от 3 до 15 тыс. рублей, о чем мы писали ранее.