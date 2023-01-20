Водителя, устроившего смертельное ДТП в Омской области, заключили под стражу

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
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Updated Сегодня, 03:24
Водителя грузовика, обвиняемого в смертельном ДТП в Марьяновском районе, заключили под стражу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следственными органами он обвиняется в том, что утром 16 января, управляя фурой Volvo проехал перекресток автотрассы «Иртыш» на красный сигнал светофора. В результате грузовик врезался в стоящие на перекрестке автомобили. От полученных травм водитель одной из легковых машин скончался.
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В прокуратуре подчеркнули, что фигурант дела может скрыться от следствия и суда из-за того, что является гражданином другого государства, на территории Российской Федерации не зарегистрирован. Марьяновский районный суд Омской области заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца.