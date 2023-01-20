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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

Водителя, устроившего смертельное ДТП в Омской области, заключили под стражу

Сегодня, 03:23
Фото: 1MI
Водителя грузовика, обвиняемого в смертельном ДТП в Марьяновском районе, заключили под стражу. В прокуратуре посчитали, что виновник аварии может скрыться от следствия

Водителя грузовика, обвиняемого в смертельном ДТП в Марьяновском районе, заключили под стражу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Следственными органами он обвиняется в том, что утром 16 января, управляя фурой Volvo проехал перекресток автотрассы «Иртыш» на красный сигнал светофора. В результате грузовик врезался в стоящие на перекрестке автомобили. От полученных травм водитель одной из легковых машин скончался.

Следователи завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека

В прокуратуре подчеркнули, что фигурант дела может скрыться от следствия и суда из-за того, что является гражданином другого государства, на территории Российской Федерации не зарегистрирован. Марьяновский районный суд Омской области заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца.

#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Омская область#ДТП#Смерть#Авария
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