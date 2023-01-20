Водителя, устроившего смертельное ДТП в Омской области, заключили под стражу

Следственными органами он обвиняется в том, что утром 16 января, управляя фурой Volvo проехал перекресток автотрассы «Иртыш» на красный сигнал светофора. В результате грузовик врезался в стоящие на перекрестке автомобили. От полученных травм водитель одной из легковых машин скончался.