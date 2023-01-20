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Posted 20 января 18:03

Published 20 января 18:03

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

В России готовят конфискацию имущества для иноагентов

20 января 18:03
Госдума рассмотрит инициативу об изъятии имущества лиц, объявленных иностранными агентами.

Как пишет Infox со ссылкой на ТАСС, руководитель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов отправил в Думу письмо с данной инициативой и надеется, что она, по его словам, убережет граждан от «необдуманных действий».

Карабанов подчеркнул, что многие граждане, уехавшие за рубеж, намеренно распускают негативные слухи о России и призывают к беспорядкам в стране, поскольку их деятельность оплачивают иностранные спецслужбы. Многие из этих людей имеют в России жилье и бизнес, приносящие пассивный доход. Таким образом, можно считать справедливым, что этот доход перейдет государству. Кроме того, ожидается, что новая мера поможет удержать в обществе консенсус по поводу стратегии политического развития.



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