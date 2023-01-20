В России готовят конфискацию имущества для иноагентов

Карабанов подчеркнул, что многие граждане, уехавшие за рубеж, намеренно распускают негативные слухи о России и призывают к беспорядкам в стране, поскольку их деятельность оплачивают иностранные спецслужбы. Многие из этих людей имеют в России жилье и бизнес, приносящие пассивный доход. Таким образом, можно считать справедливым, что этот доход перейдет государству. Кроме того, ожидается, что новая мера поможет удержать в обществе консенсус по поводу стратегии политического развития.