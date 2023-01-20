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Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

В Омске в Крещение по непонятной причине на улице умер 41-летний мужчина

Сегодня, 07:58
Фото: 1MI
Иллюстрация
Тело обнаружили случайные прохожие недалеко от садоводческого товарищества на окраине города.

В Омске следователи ждут результаты вскрытия тела 41-летнего мужчины, которого нашли на улице возле садоводческого товарищества «Космос» на выезде из города.

«В четверг, 19 января, около 11:35 поступил вызов от случайных прохожих, что рядом с садоводческим товариществом они обнаружили лежащего на снегу мужчину, который не подавал признаков жизни», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Умершим оказался официально не работающий житель Омска. Предварительно его смерть не является криминальной, однако истинные причины будут установлены только после вскрытия в морге.

Напомним, ночью после празднования Крещения в пожаре в селе Красная Горка Омского района погибли двое мужчин и женщина.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Смерть#ЧП#Следственный комитет
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