В Омске в Крещение по непонятной причине на улице умер 41-летний мужчина

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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В Омске следователи ждут результаты вскрытия тела 41-летнего мужчины, которого нашли на улице возле садоводческого товарищества «Космос» на выезде из города.
«В четверг, 19 января, около 11:35 поступил вызов от случайных прохожих, что рядом с садоводческим товариществом они обнаружили лежащего на снегу мужчину, который не подавал признаков жизни», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Умершим оказался официально не работающий житель Омска. Предварительно его смерть не является криминальной, однако истинные причины будут установлены только после вскрытия в морге.
Напомним, ночью после празднования Крещения в пожаре в селе Красная Горка Омского района погибли двое мужчин и женщина.