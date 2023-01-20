В Омске сотрудники роддома пожаловались на условия работы

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В женской консультации родильного дома № 4 помещение для гардероба сотрудников находится в плохом состоянии, данную жалобу от омички опубликовали в сообществе «ЧП Омск».
В помещении повышенная влажность, промерзают стены, а с потолка и стен сыпется штукатурка. Из-за этого верхняя и рабочая одежда сотрудников влажная.
«Никому нет до нас дела. На коллективное письмо руководителю не было получено никакого ответа. Как можно работать в таких условиях?!», — пишет девушка.
Омичи в комментариях предложили уважать себя и воспользоваться статьей 80 ТК РФ. А также пришли в ужас от таких условий.
«Как можно работать?! А как тогда можно там рожать? Это же сразу хроническое заболевание у новорожденных», — спрашивают у автора омичи в комментариях.
В данный момент по жалобе никакого ответа не поступило.