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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

В Омске сотрудники роддома пожаловались на условия работы

Сегодня, 13:15
Фото: Город55
Ответа на коллективное письмо от руководителя не поступило.

В женской консультации родильного дома № 4 помещение для гардероба сотрудников находится в плохом состоянии, данную жалобу от омички опубликовали в сообществе «ЧП Омск».

В помещении повышенная влажность, промерзают стены, а с потолка и стен сыпется штукатурка.  Из-за этого верхняя и рабочая одежда сотрудников влажная.

«Никому нет до нас дела. На коллективное письмо руководителю не было получено никакого ответа. Как можно работать в таких условиях?!», — пишет девушка.

Омичи в комментариях предложили уважать себя и воспользоваться статьей 80 ТК РФ. А также пришли в ужас от таких условий.

«Как можно работать?! А как тогда можно там рожать? Это же сразу хроническое заболевание у новорожденных», — спрашивают у автора омичи в комментариях.

В данный момент по жалобе никакого ответа не поступило.

 

Фото: скриншот сообщества «ЧП Омск»
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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