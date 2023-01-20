В Омске пожилая женщина погибла под колесами двух автомобилей

Стало известно, что 50-летний водитель «Лады Гранты» ехал по Госпитальной в направлении 10-й Ремесленной и около дома № 88 сбил 59-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. После первого автомобиля женщина попала под второй — Toyota RAV4, за рулем которого была 53 летняя омичка.



От полученных травм 59-летняя женщина скончалась на месте. Госавтоинспекция проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины трагедии.