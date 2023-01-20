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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

В Омске пожилая женщина погибла под колесами двух автомобилей

Сегодня, 07:19
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Омичка переходила дорогу в неположенном месте.

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что вчера в 20:10 часов сотрудники приняли сообщение о ДТП с летальным исходом.

Стало известно, что 50-летний водитель «Лады Гранты» ехал по Госпитальной  в направлении 10-й Ремесленной и около дома № 88 сбил 59-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. После первого автомобиля женщина попала под второй — Toyota RAV4, за рулем которого была 53 летняя омичка. 

От полученных травм 59-летняя женщина скончалась на месте. Госавтоинспекция проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины трагедии.

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#Дарья Зыкова#Омск#Происшествия#Новости#Смертельное ДТП#Погиб пешеход#Наезд на пешехода
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