В Омске пожилая женщина погибла под колесами двух автомобилей

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что вчера в 20:10 часов сотрудники приняли сообщение о ДТП с летальным исходом.
Стало известно, что 50-летний водитель «Лады Гранты» ехал по Госпитальной в направлении 10-й Ремесленной и около дома № 88 сбил 59-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. После первого автомобиля женщина попала под второй — Toyota RAV4, за рулем которого была 53 летняя омичка.
От полученных травм 59-летняя женщина скончалась на месте. Госавтоинспекция проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины трагедии.