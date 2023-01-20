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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В Омске пожаловались на участившиеся случаи харассмента

Сегодня, 12:08
Фото: Город55
В разгар пандемии случаев харассмента было гораздо меньше.

В Омске участились жалобы на харассмент со стороны начальства и коллег, об этом сообщают на портале SuperJob.

Опрос сервисом по поиску работы SuperJob показал, что 5% омичей сталкивались с домогательствами со стороны начальства, а 8% со стороны коллег по работе.

12% женщин страдают от харассмента со стороны руководства, а у 13% домогательства идут со стороны сослуживцев. 4% мужчин на работе столкнулись с сексуальной агрессией от менеджмента, а 5% от коллег по работе.

Несколько лет назад из-за удаленной работы случаев харассмента было значительно меньше по всей стране.

Специалист дала рекомендации женщинам, столкнувшимся с харрасментом
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Статистика#Новости#Омск#Омская область#Россия#Харассмент
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