В Омске пожаловались на участившиеся случаи харассмента

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В Омске участились жалобы на харассмент со стороны начальства и коллег, об этом сообщают на портале SuperJob.
Опрос сервисом по поиску работы SuperJob показал, что 5% омичей сталкивались с домогательствами со стороны начальства, а 8% со стороны коллег по работе.
12% женщин страдают от харассмента со стороны руководства, а у 13% домогательства идут со стороны сослуживцев. 4% мужчин на работе столкнулись с сексуальной агрессией от менеджмента, а 5% от коллег по работе.
Несколько лет назад из-за удаленной работы случаев харассмента было значительно меньше по всей стране.