В Омске нашли новогоднего «Гринча», пытавшегося вскрыть сейф в пункте приема металла

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, что оперативники задержали мужчину, подозреваемого в разбое. Рано утром 31 декабря 2022 года в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Мира подвергся нападению 57-летний охранник пункта приема металла. Мужчину с черепно-мозговой травмой обнаружил директор приемки и вызвал помощь.
Сотрудники полиции установили по кадрам видеонаблюдения, что на территорию проник неизвестный мужчина с гвоздодером в руках, несколько раз ударил сторожа и попытался вскрыть сейф.
Сегодня оперативники уголовного розыска установили личность и место жительства нападавшего. Им оказался 27-летний житель поселка Лукьяновка. Мужчину задержали на работе, в Центральном округе. Свою вину он признал и объяснил действия влиянием алкоголя. Раньше он уже бывал в этом пункте приема металла и заприметил стоящий там сейф.
Уголовное дело на мужчину завели по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Советский районный суд согласился с ходатайством от отдела полиции № 8, и мужчину заключили под стражу. Грозит ему до 15 лет лишения свободы.