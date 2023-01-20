В Омске нашли новогоднего «Гринча», пытавшегося вскрыть сейф в пункте приема металла

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, что оперативники задержали мужчину, подозреваемого в разбое. Рано утром 31 декабря 2022 года в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Мира подвергся нападению 57-летний охранник пункта приема металла. Мужчину с черепно-мозговой травмой обнаружил директор приемки и вызвал помощь.



Сотрудники полиции установили по кадрам видеонаблюдения, что на территорию проник неизвестный мужчина с гвоздодером в руках, несколько раз ударил сторожа и попытался вскрыть сейф.