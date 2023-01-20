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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В Омске нашли новогоднего «Гринча», пытавшегося вскрыть сейф в пункте приема металла

Сегодня, 12:31
Фото: Город55
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Омская полиция разыскала подозреваемого по делу о разбое в предпраздничную ночь

Омич заранее приметил сейф в пункте приема металла в Советском округе. Теперь ему грозит до 15 лет в тюрьме.

Пресс-служба УМВД  Омской области сообщила о том, что оперативники задержали мужчину, подозреваемого в разбое. Рано утром 31 декабря 2022 года в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Мира подвергся нападению 57-летний охранник пункта приема металла. Мужчину с черепно-мозговой травмой обнаружил директор приемки и вызвал помощь.

Сотрудники полиции установили по кадрам видеонаблюдения, что на территорию проник неизвестный мужчина с гвоздодером в руках, несколько раз ударил сторожа и попытался вскрыть сейф.

Сегодня оперативники уголовного розыска установили личность и место жительства нападавшего. Им оказался 27-летний житель поселка Лукьяновка. Мужчину задержали на работе, в Центральном округе. Свою вину он признал и объяснил действия влиянием алкоголя. Раньше он уже бывал в этом пункте приема металла и заприметил стоящий там сейф.

Уголовное дело на мужчину завели по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Советский районный суд согласился с ходатайством от отдела полиции № 8, и мужчину заключили под стражу. Грозит ему до 15 лет лишения свободы.

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#Дарья Зыкова#Омск#Происшествия#Новый год#Новости#Полиция#Разбойное нападение#Розыск#Пункт приема металла#Охранник
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