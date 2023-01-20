В Омске гендиректор отомстила водителю за измену, украла его авто и попала в колонию

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
47-летняя гендиректор омской компании, занимающейся поставками сельхозтехники, попала в СИЗО прямо под Новый год — 30 декабря. Ее судили за мошенничество, совершенное в крупном размере. И речь здесь не о банальной должностной растрате.
Несмотря на холодную зиму, которая в Омске длится полгода, по горячему темпераменту сибиряки, как мы узнаем дальше, ничем не уступают героям бразильских мыльных опер. Вот и Елена Л. забыла, что месть подают холодной, и отомстила на 1.5 года колонии общего режима, которые сейчас уже отбывает. И все по большому счету из-за старого 20-летнего «Мерседеса».
Все началось, по одним данным, в 2017-м, по другим — в 2013 году. Елена, руководившая тогда собственной юрфирмой, ехала с подругами в такси. Женщина предложила симпатичному водителю стать ее личным шофером. Руслан Ш. как раз сильно нуждался в деньгах и согласился.
Он рассказал грустную историю, что развелся и пытается помогать своим детям, а также выплачивает долги. Вскоре отношения перестали быть деловыми. По ее собственным словам, Елена практически содержала любовника — давала деньги на обучение детей, гасила за него ипотеку, помогала с ремонтом авто.
Далеко идущие планы
Планы на водителя у Елены были действительно непростые — она хотела родить от него ребенка. Даже заставила пройти медобследование. Женщина представляла Руслана приятельницам и родне в качестве своего мужа. Тот факт, что он не спешит разводиться с женой и делать предложение, ее не смущали. Ведь мужчина убедил ее, что это просто формальность.
Зимой 2017 года она решила помочь сожителю купить новое авто. Елена отвечала за юридическую часть сделки. Женщина даже сама оплатила свою поездку.
В Свердловской области нашли подходящее — «Мерседес Бенц». На покупку было около 400 тысяч. Это средства от продажи предыдущей машины, кроме того, мать Руслана еще 250 тысяч взяла в кредит. Суммы хватило только на 20-летний автомобиль. Договор купли-продажи оформили на троих: основной на мать Руслана Ольгу и еще два на Руслана и Елену. Последняя объяснила, что это необходимо, чтобы все могли управлять машиной. В итоге она сама перегнала покупку в Омск.
Елена же утверждает, что машину на самом деле покупала для себя, на свои деньги. А договор оформили на «свекровь», потому что та убедила ее. Мол, она пенсионерка, и содержание машины для нее обойдется дешевле. Но фактическим владельцем якобы всегда была она, Елена.
Два года водитель катал начальницу на том самом «Мерседесе». Идиллия разрушилась в январе 2019-го. Руслан угодил в реанимацию с обострением хронического заболевания. Елена залезла в его телефон и обнаружила, что он был не таким уж благоверным. Выяснилось, что брак мужчины вовсе не был формальным. Все это время он жил со своей женой. Последней каплей стала новость о том, что ребенка, которого Елена так долго планировала, от Руслана ждет другая женщина — еще одна любовница.
Разочарование
А дальше все по канонам мыльной оперы — посчитавшая себя обманутой Елена решила мстить непостоянному герою-любовнику. С помощью все той же старой иномарки. И пока тот был при смерти провернула идеальную, как ей тогда казалось, схему. Позвонила матери Руслана и рассказала, что тот в очень тяжелом состоянии, ему нужны лекарства. Ее собственное авто, как назло, сломалось, поэтому попросила у «свекрови» ключи и паспорт от «Мерседеса» — чтобы на нем ездить по аптекам. При этом пресекала все контакты родственников с Русланом, убедив их, что врачи все равно запрещают посещать его в больнице.
Примечательно, что ключи и ПТС от авто Елене передала жена ее любовника. Правда, о характере отношений мужа с руководительницей женщина с удивлением узнала только позднее, во время судебных разбирательств.
Потом начальница рассказала матери Руслана, что на нем висит большой долг в 2 млн рублей. И «Мерседес» надо срочно спрятать от приставов, переписав на нее, Елену. Как только нужные документы были оформлены, женщина перестала выходить на связь. Она исчезла вместе с машиной.
Мать, наконец, поехала к Руслану в больницу. Тот упрекнул ее, что она долго не навещала. Дальше выяснилось, что никаких дорогостоящих лекарств для него любовница не покупала и не привозила. Лечащий врач сказал, что они и не требовались.
Кульминация
Заподозрив неладное, Ольга отправилась в ГИБДД, чтобы заявить об исчезновении «Мерседеса». Оказалось, что машина ей больше не принадлежит, так как была продана другому человеку. По документам владелицей числилась Татьяна К. — подруга детства Елены.
Когда к «собственнице» нагрянули силовики, она рассказала, что машину в глаза не видела и понятия не имеет, где она находится.
Семья Руслана подала гражданский иск о признании сделки недействительной. На суде Елена продолжала настаивать, что машина куплена на ее деньги. Решив расстаться с любовником, она просто переписала «Мерседес» на приятельницу, которой полностью доверяет. Женщина рассказала, что сама перегоняла машину в Омск, передавала деньги при покупке и заключала договор. Кроме того, оплатила со своей карты ремонт автомобиля после его приобретения. Также она вносила ежемесячные платежи по кредиту за него. Считала, что они с Русланом живут фактически в браке и ведут совместное хозяйство — какие тут могут быть счеты. Как довод даже представила справки о медобследовании, когда они планировали ребенка.
Однако все это не убедило суд, у которого был другой неоспоримый факт. Все это время Руслан Ш. продолжал жить в браке со своей женой. Поэтому речи о разделе имущества с любовницей и отступных 200 тысяч за спорное авто идти не могло. По решению Куйбышевского суда, она должна была выплатить 540 тысяч рублей — во столько оценили с учетом действующих цен «Мерседес» после экспертизы. Елена указывала на дополнительный пробег и полученные машиной за два года повреждения. Она представила результат экспертизы, которую для нее провел другой эксперт, оценивший иномарку в 340 тысяч рублей. Но было установлено, что заключение сделано только по описанию Елены, без осмотра самого авто. Суд встал на сторону истца и обязал женщину полностью выплатить сумму за «Мерседес», а также остальные издержки.
Елена, пытаясь обжаловать это решение, дошла до кассационного суда. Все оказалось безуспешно. Параллельно по этой же истории в отношении нее возбудили уже уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Суд признал юристку виновной и на днях приговорил к лишению свободы на 1.5 года. Решение еще может быть обжаловано.