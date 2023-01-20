В Омске гендиректор отомстила водителю за измену, украла его авто и попала в колонию

Однако все это не убедило суд, у которого был другой неоспоримый факт. Все это время Руслан Ш. продолжал жить в браке со своей женой. Поэтому речи о разделе имущества с любовницей и отступных 200 тысяч за спорное авто идти не могло. По решению Куйбышевского суда, она должна была выплатить 540 тысяч рублей — во столько оценили с учетом действующих цен «Мерседес» после экспертизы. Елена указывала на дополнительный пробег и полученные машиной за два года повреждения. Она представила результат экспертизы, которую для нее провел другой эксперт, оценивший иномарку в 340 тысяч рублей. Но было установлено, что заключение сделано только по описанию Елены, без осмотра самого авто. Суд встал на сторону истца и обязал женщину полностью выплатить сумму за «Мерседес», а также остальные издержки.