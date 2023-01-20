В Омске будут судить директора мясокомбината и ветеринара за взятки

По версии следствия, с 2017 по 2021 годы ветеринарный врач получал от предпринимателей деньги в размере от 3 до 15 тысяч рублей ежемесячно за оформление документов для реализации мясной и молочной продукции без проведения необходимых проверок. За четыре года он получил взяток на общую сумму 867 тысяч рублей. Кроме того, обвинение за дачу взятки должностному лицу предъявили директору ООО «МПК МЯСКОМ». Фигуранты уголовного дела вину не признали.