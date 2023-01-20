В Омске будут судить директора мясокомбината и ветеринара за взятки

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В Октябрьском районном суде Омска рассмотрят дело о даче и получении взяток за оформление ветеринарных документов. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на скамье подсудимых окажется бывший ветеринарный врач БУ «Омский областной центр по профилактике, экспертизе и лечению животных».
По версии следствия, с 2017 по 2021 годы ветеринарный врач получал от предпринимателей деньги в размере от 3 до 15 тысяч рублей ежемесячно за оформление документов для реализации мясной и молочной продукции без проведения необходимых проверок. За четыре года он получил взяток на общую сумму 867 тысяч рублей. Кроме того, обвинение за дачу взятки должностному лицу предъявили директору ООО «МПК МЯСКОМ». Фигуранты уголовного дела вину не признали.
Уголовное преследование других четырех предпринимателей, дававших взятки этому же ветеринарному врачу, прекратили в связи раскаянием.