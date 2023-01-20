Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

В Омске будут судить директора мясокомбината и ветеринара за взятки

Сегодня, 07:32
Фото: 1MI
Фигурантами уголовного дела стали директор мясокомбината и ветеринарный врач за оформление документов для реализации мясной и молочной продукции без проведения необходимых проверок

В Октябрьском районном суде Омска рассмотрят дело о даче и получении взяток за оформление ветеринарных документов. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на скамье подсудимых окажется бывший ветеринарный врач БУ «Омский областной центр по профилактике, экспертизе и лечению животных».

По версии следствия, с 2017 по 2021 годы ветеринарный врач получал от предпринимателей деньги в размере от 3 до 15 тысяч рублей ежемесячно за оформление документов для реализации мясной и молочной продукции без проведения необходимых проверок. За четыре года он получил взяток на общую сумму 867 тысяч рублей. Кроме того, обвинение  за дачу взятки должностному лицу предъявили директору ООО «МПК МЯСКОМ».  Фигуранты уголовного дела вину не признали.

Уголовное преследование  других четырех предпринимателей, дававших взятки этому же ветеринарному врачу, прекратили в связи раскаянием.

#Омск#Омская область#Криминал#Взятка#Дача взятки#Ветеринар#Евгений Игишев
Подпишитесь
С жителей Тевриза массово списывают плату за капремонт за пять лет сразу
Сегодня, 06:15
Прокуратура заинтересовалась сокращениями на омском «Первом городском телеканале»
Сегодня, 06:53
В Омске гендиректор отомстила водителю за измену, украла его авто и попала в колонию
Сегодня, 04:14
Болеть все дороже. Ценник на лекарства в Омской области за год хорошо подрос
Вчера, 06:50
Страшные пожары, жесткие ДТП и стримы Кипишной. Чем омичей шокировали первые дни 2023
Вчера, 10:48
Не прошло и месяца. Омскую стримершу «Кипишную» снова поставили на учет
Вчера, 05:13