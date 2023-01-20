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Posted 20 января 15:05

Published 20 января 15:05

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В МВФ спрогнозировали ситуацию в мировой экономике на текущий год

20 января 15:05
Данные относительно роста мировой экономики на 2023 год были предоставлены в соответствии с прогнозом Кристалины Георгиевой, директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ).

По данным РИА Новости, эксперт предсказала возможный рост экономического показателя в мире до 2,7%, подчеркнув, что это значение войдет в тройку самых низких за несколько десятков лет, исключая периоды пандемии коронавируса и глобального финансового кризиса.

Кроме того, специалист отметила невозможность предоставления точной информации относительно инфляции со стороны МВФ на данный момент, пишет Russian.rt.com.

Известно, что Георгиева также предрекала потери мировой экономики вследствие фрагментации, которые могут достичь $7 трлн, что составляет 7% мирового ВВП,в случае допущения упадка торговли.

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