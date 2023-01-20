В Чкаловском поселке Омска водитель сбил ребенка, выбежавшего на дорогу

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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Updated Сегодня, 08:04
Вчера, 19 января, около семи часов вечера на Космическом проспекте 27-летний водитель Лады не заметил неожиданно выбежавшего на дорогу ребенка. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП 9-летнего с ушибами отвезли в больницу. Окончательно обстоятельства и причины происшествия предстоит проверить.
Еще одно ДТП с несовершеннолетним произошло вчера днем. В Старом Кировске водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом переходе. Подростка госпитализировали.