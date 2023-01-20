В Чкаловском поселке Омска водитель сбил ребенка, выбежавшего на дорогу

На Космическом проспекте водитель на «Гранте» сбил 9-летнего мальчика, который выбежал на дорогу в неположенном месте. Ребенка отвезли в больницу.

Вчера, 19 января, около семи часов вечера на Космическом проспекте 27-летний водитель Лады не заметил неожиданно выбежавшего на дорогу ребенка. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. В результате ДТП 9-летнего с ушибами отвезли в больницу. Окончательно обстоятельства и причины происшествия предстоит проверить. Еще одно ДТП с несовершеннолетним произошло вчера днем. В Старом Кировске водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом переходе. Подростка госпитализировали. В Кировском районе Омска на пешеходном переходе сбили подростка Узнать подробнее