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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

В Чкаловском поселке Омска водитель сбил ребенка, выбежавшего на дорогу

Сегодня, 08:03
Фото: 1MI
На Космическом проспекте водитель на «Гранте» сбил 9-летнего мальчика, который выбежал на дорогу в неположенном месте. Ребенка отвезли в больницу.

Вчера, 19 января, около семи часов вечера на Космическом проспекте 27-летний водитель Лады не заметил неожиданно выбежавшего на дорогу ребенка. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП 9-летнего с ушибами отвезли в больницу. Окончательно обстоятельства и причины происшествия предстоит проверить.

Еще одно ДТП с несовершеннолетним произошло вчера днем. В Старом Кировске водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом переходе. Подростка госпитализировали.

В Кировском районе Омска на пешеходном переходе сбили подростка
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#Евгений Игишев#Омск#ДТП#Авария#Видео
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