Участником двойного наезда на пожилую омичку стала директор «Промснабкомплекта»

Напомним, по информации УГИБДД по Омской области, в четверг, 19 января, около 20 часов около дома № 88 на улице Госпитальной в Омске 49-летний водитель «Лады Гранты» сбил пожилую женщину, которая, предварительно, переходила дорогу в неположенном месте. После удара пенсионерку отбросило на TOYOTA Rav 4, которой и управляла 52-летняя Матвеева.