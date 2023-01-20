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Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Участником двойного наезда на пожилую омичку стала директор «Промснабкомплекта»

Сегодня, 08:56
Фото: 1MI
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Глава компании управляла вторым автомобилем, который переехал пенсионерку.

В Омске Госавтоинспекторы продолжают разбираться во всех нюансах смертельного наезда на 58-летнюю омскую пенсионерку, которая попала под колеса сразу двух автомобилей.

Как выяснили Город55, одним из участников этого ДТП стала директор ЗАО «Промснабкомплект» (ЗАО «ПСК») Ольга Матвеева. В Омске эта компания более всего известна как производитель лыжных и горнолыжных комбинезонов под брендом Sever Line.

Напомним, по информации УГИБДД по Омской области, в четверг, 19 января, около 20 часов около дома № 88 на улице Госпитальной в Омске 49-летний водитель «Лады Гранты» сбил пожилую женщину, которая, предварительно, переходила дорогу в неположенном месте. После удара пенсионерку отбросило на TOYOTA Rav 4, которой и управляла 52-летняя Матвеева.

В результате двойного наезда пенсионерка получила критические травмы и скончалась на месте ДТП еще до приезда скорой помощи.

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