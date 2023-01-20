Тульская область – один из регионов ЦФО с самой низкой рождаемостью

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Как передает Общественная служба новостей, кроме Тульской области в список аутсайдеров по количеству новорожденных вошли и другие регионы ЦФО. Среди них Смоленская, Рязанская, Владимировская, Орловская и Тамбовская области.
Единственным субъектом РФ, где вырос уровень рождаемости, стала Чеченская Республика. Ее коэффициент составил «20,2». Уточним, что данный показатель рассчитывается из количества родившихся на 1000 человек.