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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Тульская область – один из регионов ЦФО с самой низкой рождаемостью

Сегодня, 12:59
Тульская область стала одним из субъектов России с самым низким коэффициентом рождаемости. За прошлый год в регионе этот показатель составил не более «7».

Как передает Общественная служба новостей, кроме Тульской области в список аутсайдеров по количеству новорожденных вошли и другие регионы ЦФО. Среди них Смоленская, Рязанская, Владимировская, Орловская и Тамбовская области.

Единственным субъектом РФ, где вырос уровень рождаемости, стала Чеченская Республика. Ее коэффициент составил «20,2». Уточним, что данный показатель рассчитывается из количества родившихся на 1000 человек.

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