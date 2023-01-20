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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Прокуратура заинтересовалась сокращениями на омском «Первом городском телеканале»

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI
Прокуратура Омской области проверяет сведения по факту массового сокращения сотрудников «Первого городского телеканала»

Прокуратура Омской области проверяет сведения по материалам, размещенным в средствах массовой информации, о сокращениях на «Первом городском телеканале». Как стало известно Городу55, бывшим сотрудникам из ведомства поступают звонки с опросом о деталях увольнения из организации. В частности представителей прокуратуры интересует вопрос, не оказывалось ли давление на работников со стороны компании. 

В прокуратуре предполагают, что в ситуации могли быть нарушены трудовые права сотрудников. На основании сведений в ведомстве примут решение, проводить ли прокурорскую проверку.

Напомним, что сразу после новогодних каникул стало известно, что «Первый городской» попрощался с большей частью сотрудников. О полном закрытии телеканала речь не идет, хотя омская медиасфера обеднела сразу на большое количество телевизионных проектов. Бывшие сотрудники же на личных страницах в соцсетях прощаются и с любимыми проектами, и с рабочими местами.

Директор телеканала Павел Корольков, также являющийся депутатом Омского Городского совета, информацию о сокращении не подтверждает.

«У нас нет никаких сокращений на телеканале, с чего вы взяли. Непроверенная информация. У нас идет переформатирование просто. Пока не готов обсуждать это подробнее», — сообщил руководитель телеканала изданию NGS55.

По информации открытых источников, «Первый городской телеканал» начал вещание в кабельных сетях Омска в сентябре 2013 года. Учредителями организации являются Евгений Стадник и Юрий Лабутин. Телеканал входит в холдинг самого состоятельного депутата Законодательного собрания Омской области Дмитрия Павлова. В 2021 году народный избранник заработал 158 млн рублей, а для описания того, чем владеет депутат, потребовался не один лист декларации.

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#Евгений Игишев#Омск#Телевидение#Телевидение Омск#Сокращение штата#Прокуратура#Проверка
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