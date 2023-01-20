Прокуратура заинтересовалась сокращениями на омском «Первом городском телеканале»

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Прокуратура Омской области проверяет сведения по материалам, размещенным в средствах массовой информации, о сокращениях на «Первом городском телеканале». Как стало известно Городу55, бывшим сотрудникам из ведомства поступают звонки с опросом о деталях увольнения из организации. В частности представителей прокуратуры интересует вопрос, не оказывалось ли давление на работников со стороны компании.
В прокуратуре предполагают, что в ситуации могли быть нарушены трудовые права сотрудников. На основании сведений в ведомстве примут решение, проводить ли прокурорскую проверку.
Напомним, что сразу после новогодних каникул стало известно, что «Первый городской» попрощался с большей частью сотрудников. О полном закрытии телеканала речь не идет, хотя омская медиасфера обеднела сразу на большое количество телевизионных проектов. Бывшие сотрудники же на личных страницах в соцсетях прощаются и с любимыми проектами, и с рабочими местами.
Директор телеканала Павел Корольков, также являющийся депутатом Омского Городского совета, информацию о сокращении не подтверждает.
«У нас нет никаких сокращений на телеканале, с чего вы взяли. Непроверенная информация. У нас идет переформатирование просто. Пока не готов обсуждать это подробнее», — сообщил руководитель телеканала изданию NGS55.
По информации открытых источников, «Первый городской телеканал» начал вещание в кабельных сетях Омска в сентябре 2013 года. Учредителями организации являются Евгений Стадник и Юрий Лабутин. Телеканал входит в холдинг самого состоятельного депутата Законодательного собрания Омской области Дмитрия Павлова. В 2021 году народный избранник заработал 158 млн рублей, а для описания того, чем владеет депутат, потребовался не один лист декларации.