Прокуратура заинтересовалась сокращениями на омском «Первом городском телеканале»

Напомним, что сразу после новогодних каникул стало известно, что «Первый городской» попрощался с большей частью сотрудников. О полном закрытии телеканала речь не идет, хотя омская медиасфера обеднела сразу на большое количество телевизионных проектов. Бывшие сотрудники же на личных страницах в соцсетях прощаются и с любимыми проектами, и с рабочими местами.