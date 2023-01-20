Полис ОМС в частных клиниках, суд за взятки и поиск сотрудников на госслужбу

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Новость № 1. Омичи смогут получить помощь по государственной страховке
С 2023 по 2025 год 12 частных клиник будут принимать людей бесплатно, по полису ОМС. У каждой клиники есть свой список предоставляемой помощи, который зависит от профиля учреждения, его оснащения и поданных заявок.
Новость № 2. Судебное дело за взятки
Директор мясокомбината и ветеринарный врач без проведения необходимых проверок оформляли документы для реализации мясной и молочной продукции. Сумма взяток составила 867 тысяч рублей. Свою вину фигуранты уголовного дела не признают.
Новость № 3. В государственно-правовое управление ищут 48 сотрудников
На портале государственной службы занятости населения размещена информация о вакансиях. Зарплату предлагают от 23 до 48 тысяч рублей. Требуются советники, консультанты, заместители отделов, судебные секретари и мировые судьи. Всего в списке вакансий 48 предложений.