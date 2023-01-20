Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Полис ОМС в частных клиниках, суд за взятки и поиск сотрудников на госслужбу

Сегодня, 14:34
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Омичи смогут получить помощь по государственной страховке

С 2023 по 2025 год 12 частных клиник будут принимать людей бесплатно, по полису ОМС. У каждой клиники есть свой список предоставляемой помощи, который зависит от профиля учреждения, его оснащения и поданных заявок.

Омичи будут бесплатно лечиться в частных клиниках по полису ОМС
Узнать подробнее

Новость № 2. Судебное дело за взятки

Директор мясокомбината и ветеринарный врач без проведения необходимых проверок оформляли документы для реализации мясной и молочной продукции. Сумма взяток составила 867 тысяч рублей. Свою вину фигуранты уголовного дела не признают.

В Омске будут судить директора мясокомбината и ветеринара за взятки
Узнать подробнее

Новость № 3. В государственно-правовое управление ищут 48 сотрудников

На портале государственной службы занятости населения размещена информация о вакансиях. Зарплату предлагают от 23 до 48 тысяч рублей. Требуются советники, консультанты, заместители отделов, судебные секретари и мировые судьи. Всего в списке вакансий 48 предложений.

Зарплата до 48 тысяч. В омском правительстве массово ищут сотрудников на госслужбу
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
С жителей Тевриза массово списывают плату за капремонт за пять лет сразу
Сегодня, 06:15
Прокуратура заинтересовалась сокращениями на омском «Первом городском телеканале»
Сегодня, 06:53
В Омске гендиректор отомстила водителю за измену, украла его авто и попала в колонию
Сегодня, 04:14
Глава Тевриза предложил местным жителям вместе обсудить проблемы с Фондом капремонта
Сегодня, 09:38
Сутягинский присоединит к «Омскому каучуку» два других предприятия
Сегодня, 11:48
В Омске сотрудники роддома пожаловались на условия работы
Сегодня, 13:15