Подмосковные библиотеки выдали читателям в 2022 году более 30 млн книг

В 2022 году подмосковные читатели чаще всего, по словам Ирины Калюгиной, брали в библиотеках научно-популярную, художественную литературу. В прошлом году библиотечные фонды региона пополнились 300 тыс. новых книг — детская, научно-популярная, справочная, образовательная и художественная литература. В 2023 году, отмечает Калюгина, планируется приобрести столько же книг.