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Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Подмосковные библиотеки выдали читателям в 2022 году более 30 млн книг

Сегодня, 16:21
Фото: piqsels.com
В Подмосковье библиотеки выдали в 2022 году на 1,5 млн больше книг, чем в 2021 году.

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление вице-губернатора Московской области Ирины Калюгиной. На руки читатели получили порядка 31 млн книг разных жанров.

В 2022 году подмосковные читатели чаще всего, по словам Ирины Калюгиной, брали в библиотеках научно-популярную, художественную литературу. В прошлом году библиотечные фонды региона пополнились 300 тыс. новых книг — детская, научно-популярная, справочная, образовательная и художественная литература. В 2023 году, отмечает Калюгина, планируется приобрести столько же книг.

В Подмосковье работают 924 библиотеки, в том числе, одна областная — Московская губернская универсальная библиотека. Кроме того, работают 13 модельные библиотеки, еще четыре будут открыты до конца 2023 года.

#Общество
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