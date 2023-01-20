Подмосковные библиотеки выдали читателям в 2022 году более 30 млн книг

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление вице-губернатора Московской области Ирины Калюгиной. На руки читатели получили порядка 31 млн книг разных жанров.
В 2022 году подмосковные читатели чаще всего, по словам Ирины Калюгиной, брали в библиотеках научно-популярную, художественную литературу. В прошлом году библиотечные фонды региона пополнились 300 тыс. новых книг — детская, научно-популярная, справочная, образовательная и художественная литература. В 2023 году, отмечает Калюгина, планируется приобрести столько же книг.
В Подмосковье работают 924 библиотеки, в том числе, одна областная — Московская губернская универсальная библиотека. Кроме того, работают 13 модельные библиотеки, еще четыре будут открыты до конца 2023 года.