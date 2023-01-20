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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Отдельное предупреждение. Омичам не позволят проезжать через ярмарку

Сегодня, 11:28
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске намерены продолжать перекрывать улицу Рождественского на время ярмарки

По субботней ярмарке только пешком. Для омских автолюбителей опубликовали схему проезда около Ленинского рынка.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что в Омске каждую субботу в 2023 году будут перекрывать движение для всех видов транспорта на участке улицы Рождественского от дома 6/2 до 6/5. Также там нельзя будет парковаться.

Запрет будет действовать с 8 утра и до 16 часов. Объехать ярмарку, как и раньше, можно будет вдоль жилых домов и детского садика — между улицей Серова и Всеволода Иванова.

Предупреждение опубликовали, чтобы исключить возможные ДТП и обеспечить охрану жизни и здоровья посетителей ярмарки.

Фото: скриншот сервиса 2GIS
#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Мэрия#Дороги#Перекрытые дороги#Рынок#Ярмарка#Схема проезда
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