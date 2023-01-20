Отдельное предупреждение. Омичам не позволят проезжать через ярмарку

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Пресс-служба администрации Омска сообщила, что в Омске каждую субботу в 2023 году будут перекрывать движение для всех видов транспорта на участке улицы Рождественского от дома 6/2 до 6/5. Также там нельзя будет парковаться.
Запрет будет действовать с 8 утра и до 16 часов. Объехать ярмарку, как и раньше, можно будет вдоль жилых домов и детского садика — между улицей Серова и Всеволода Иванова.
Предупреждение опубликовали, чтобы исключить возможные ДТП и обеспечить охрану жизни и здоровья посетителей ярмарки.