Омичи будут бесплатно лечиться в частных клиниках по полису ОМС

Дневной стационар по детской неврологии работает в ООО «Ангел», по взрослой — в ООО Клиника «Неврология для всех», по профилям «неврология», «хирургия» и «терапия» можно получить помощь в «Клинической больнице „РЖД-Медицина“ города Омска», там же можно получить и первичную и первичную медико-санитарную помощь, как и в «Евромеде» или омском филиале нефросовета.