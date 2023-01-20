Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Омичи будут бесплатно лечиться в частных клиниках по полису ОМС

Сегодня, 09:39
Фото: 1MI
иллюстрация
Опубликовали список омских частных клиник, где люди смогут получить помощь по государственной страховке.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что утверждена программа, по которой с 2023 по 2025 год 12 частных клиник будут принимать людей бесплатно, по полису ОМС. Список предоставляемой помощи на таких условиях у каждой клиники свой. Зависит это от профиля учреждения, от оснащения и поданных заявок.

Например, в круглосуточном стационаре «Евромеда» и «Клинической больнице „РЖД-Медицина“ города Омска» можно теперь получить специализированную помощь бесплатно. В списке доступных услуг есть и исследования:  КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопия, тест на коронавирус. Также томографию делают в центре «Ядерные медицинские технологии».

Можно пройти медицинскую реабилитацию на базе «Евромеда» или «Коммунальника».  Диализ доступен в «Фрезениус Медикал Кеа Омск», «НефроМеде», и Омском филиале Нефросовета, а ЭКО сделают в «Омском центре репродуктивной медицины», «Альфа-ЭмБио», «Евромеде» и «Центре ЭКО».

Дневной стационар по детской неврологии работает в ООО «Ангел», по взрослой — в ООО Клиника «Неврология для всех», по профилям «неврология», «хирургия» и «терапия» можно получить помощь в «Клинической больнице „РЖД-Медицина“ города Омска», там же можно получить и первичную и первичную медико-санитарную помощь, как и в «Евромеде» или омском филиале нефросовета.

Спрос растет. В Омской области становится все меньше медиков
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Общество#Медицина#Новости#Омск#Омская область#Социальное страхование#Полис#Лечение
Подпишитесь
С жителей Тевриза массово списывают плату за капремонт за пять лет сразу
Сегодня, 06:15
Прокуратура заинтересовалась сокращениями на омском «Первом городском телеканале»
Сегодня, 06:53
В Омске гендиректор отомстила водителю за измену, украла его авто и попала в колонию
Сегодня, 04:14
Глава Тевриза предложил местным жителям вместе обсудить проблемы с Фондом капремонта
Сегодня, 09:38
Сутягинский присоединит к «Омскому каучуку» два других предприятия
Сегодня, 11:48
В Омске сотрудники роддома пожаловались на условия работы
Сегодня, 13:15