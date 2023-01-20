Омичи будут бесплатно лечиться в частных клиниках по полису ОМС

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что утверждена программа, по которой с 2023 по 2025 год 12 частных клиник будут принимать людей бесплатно, по полису ОМС. Список предоставляемой помощи на таких условиях у каждой клиники свой. Зависит это от профиля учреждения, от оснащения и поданных заявок.
Например, в круглосуточном стационаре «Евромеда» и «Клинической больнице „РЖД-Медицина“ города Омска» можно теперь получить специализированную помощь бесплатно. В списке доступных услуг есть и исследования: КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопия, тест на коронавирус. Также томографию делают в центре «Ядерные медицинские технологии».
Можно пройти медицинскую реабилитацию на базе «Евромеда» или «Коммунальника». Диализ доступен в «Фрезениус Медикал Кеа Омск», «НефроМеде», и Омском филиале Нефросовета, а ЭКО сделают в «Омском центре репродуктивной медицины», «Альфа-ЭмБио», «Евромеде» и «Центре ЭКО».
Дневной стационар по детской неврологии работает в ООО «Ангел», по взрослой — в ООО Клиника «Неврология для всех», по профилям «неврология», «хирургия» и «терапия» можно получить помощь в «Клинической больнице „РЖД-Медицина“ города Омска», там же можно получить и первичную и первичную медико-санитарную помощь, как и в «Евромеде» или омском филиале нефросовета.