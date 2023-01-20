Омич, возглавивший ГИБДД Тюмени, оказался в центре скандала из-за блатных номеров

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Главного дорожного полицейского Тюмени Андрея Миллера открыто обвинили в организации нелегальных схем. Обвинения эти были озвучены сначала в телеграм-каналах, а потом в эфире центрального телевидения, в программе «Вести. Дежурная часть». По словам корреспондентов, Следком проводит проверку: есть подозрения, что Миллер выдавал «блатные» номера «влиятельным жителям области».
Для омичей эта история может представлять интерес потому, что Миллер — выходец из Омска. Он окончил местную Академию МВД, продвинулся в своей карьере до поста руководителя отдела государственной инспекции безопасности, а в 2020 году переехал в Тюмень. Последний год он руководит ГИБДД по Тюменской области.
Правоохранительные органы пока не комментируют происходящее.