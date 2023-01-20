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Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Омич, возглавивший ГИБДД Тюмени, оказался в центре скандала из-за блатных номеров

Сегодня, 10:08
Фото: 1MI
иллюстрация
Обвинения в адрес Андрея Миллера прозвучали в программе «Вести. Дежурная часть».

Главного дорожного полицейского Тюмени Андрея Миллера открыто обвинили в организации нелегальных схем. Обвинения эти были озвучены сначала в телеграм-каналах, а потом в эфире центрального телевидения, в программе «Вести. Дежурная часть». По словам корреспондентов, Следком проводит проверку: есть подозрения, что Миллер выдавал «блатные» номера «влиятельным жителям области».

Для омичей эта история может представлять интерес потому, что Миллер — выходец из Омска. Он окончил местную Академию МВД, продвинулся в своей карьере до поста руководителя отдела государственной инспекции безопасности, а в 2020 году переехал в Тюмень. Последний год он руководит ГИБДД по Тюменской области.

Правоохранительные органы пока не комментируют происходящее.

#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#ГИБДД
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