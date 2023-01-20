Не доплатил в казну 15 миллионов. На директора омской строительной фирмы завели дело

Из открытых источников известно, что общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтрольСервис» зарегистрировано в Омске с 2009 года. Компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Директором организации является Андрей Руденко. В 2021 году доходы компании согласно документам составили больше 71 миллиона рублей. При этом чистая прибыль организации за этот год - 174 тысячи рублей.