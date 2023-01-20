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Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Не доплатил в казну 15 миллионов. На директора омской строительной фирмы завели дело

Сегодня, 05:01
Фото: 1MI
На директора компании «СтройКонтрольСервис» возбудили уголовное дело за неуплату налогов. Организация подавала в налоговые органы документы с ложными сведениями

В пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области сообщили, что на директора компании «СтройКонтрольСервис» возбудили уголовное дело за неуплату налогов. Максимальный срок наказания — шесть лет лишения свободы. Основанием для уголовного дела послужили материалы, предоставленные региональным УФНС.

По версии следствия, подозреваемый с сообщниками с января 2017 по март 2020 года уклонился от уплаты налогов в общей сумме более 15,6 миллионов рублей. В налоговые органы организация подавала документы с ложными сведениями.

В офисе и по месту жительства директора и главного бухгалтера провели обыски, изъяты документы.  Для установления всех деталей следователи допрашивают подозреваемых.

Из открытых источников известно, что общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтрольСервис» зарегистрировано в Омске с 2009 года. Компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Директором организации является Андрей Руденко. В 2021 году доходы компании согласно документам составили больше 71 миллиона рублей. При этом чистая прибыль организации за этот год - 174 тысячи рублей.

Компания уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В 2019 году после вмешательства прокуратуры Советского округа Омска, работникам строительной организации выплатили 2-миллионный долг по зарплате.

В Омске работникам «СтройКонтрольСервис» выплатили 2 млн долгов по зарплате
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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Омск#Омская область#Следственный комитет
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