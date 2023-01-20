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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Крещение в Омской области закончилось огненной трагедией с тремя погибшими

Сегодня, 06:26
Фото: СКР по Омской области
Дом выгорел дотла
Трагедия произошла в селе Красная Горка Омского района.

В Омской области силовики инициировали проверку из-за смертельного пожара в селе Красная Горка, который унес жизнь 3 человек.

«Ночью, 20 января, загорелся дачный дом в садоводческом товариществе. Пожар заметил сосед, который и позвонил в пожарную охрану», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Во время тушения возгорания спасатели нашли в доме бездыханные тела 2 мужчин и женщины.  Погибшими оказались 52-летний хозяин дома и его 44-летняя сожительница.  Личность еще одного мужчины пока не установлена.

Как выяснил Город55, накануне трагедии эта троица закатила шумный банкет с алкоголем, видимо, отмечали Крещение.

О причинах этого пожара пока нет данных. В СКР по Омской области, Городу55, пояснили, что проводятся необходимые экспертизы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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