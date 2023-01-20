Крещение в Омской области закончилось огненной трагедией с тремя погибшими

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
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Updated Сегодня, 06:33
В Омской области силовики инициировали проверку из-за смертельного пожара в селе Красная Горка, который унес жизнь 3 человек.
«Ночью, 20 января, загорелся дачный дом в садоводческом товариществе. Пожар заметил сосед, который и позвонил в пожарную охрану», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Во время тушения возгорания спасатели нашли в доме бездыханные тела 2 мужчин и женщины. Погибшими оказались 52-летний хозяин дома и его 44-летняя сожительница. Личность еще одного мужчины пока не установлена.
Как выяснил Город55, накануне трагедии эта троица закатила шумный банкет с алкоголем, видимо, отмечали Крещение.
О причинах этого пожара пока нет данных. В СКР по Омской области, Городу55, пояснили, что проводятся необходимые экспертизы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.