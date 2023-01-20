Эксперт предрек Сбербанку в Крыму сильную конкуренцию

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Он пояснил, что Сбербанк имеет свои представительства практически во всех регионах России, поэтому рано или поздно он должен был появиться и на территории Крымского полуострова, пишет Pravda.Ru.
Лавровский с уверенностью предположил, что в нынешних реалиях Сбербанк в Крыму столкнется с сильной конкуренцией, так как в этом регионе занимает сильную позицию Российский национальный коммерческий банк (РНКБ).
Одновременно с этим эксперт добавил, что присутствие Сбербанка на полуострове будет интересно даже не столько в розничном секторе, сколько в финансировании проектов.