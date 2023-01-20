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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Эксперт предрек Сбербанку в Крыму сильную конкуренцию

Сегодня, 13:19
Фото: 1MI
Экономист Игорь Лавровский прокомментировал заявление Сбербанка о том, что в первом полугодии этого года в Крыму начнут работать его офисы.

Он пояснил, что Сбербанк имеет свои представительства практически во всех регионах России, поэтому рано или поздно он должен был появиться и на территории Крымского полуострова, пишет Pravda.Ru.

Лавровский с уверенностью предположил, что в нынешних реалиях Сбербанк в Крыму столкнется с сильной конкуренцией, так как в этом регионе занимает сильную позицию Российский национальный коммерческий банк (РНКБ).

Одновременно с этим эксперт добавил, что присутствие Сбербанка на полуострове будет интересно даже не столько в розничном секторе, сколько в финансировании проектов.

#Общество
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