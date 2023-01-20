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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Александр Бурков побывал в новом инновационном медцентре на 10 лет Октября

Сегодня, 09:18
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Многопрофильная клиника откроется в Омске на базе «Интервзгляда». Проект обошелся компании в 1 млрд рублей.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что губернатор побывал в готовящейся к открытию клинике на ул. 10 лет Октября. Многопрофильный центр готовится принимать пациентов уже в феврале. Офтальмологическая клиника «Интервзгляд» переехала туда из старого здания, еще с 1 ноября врачи начали прием, но было принято решение расширяться.

Скоро и другие направления примут омичей и гостей города. В многопрофильной клинике будет не только офтальмология  — еще маммология, вертебрология, травматология, ортопедия, реабилитация и лучевая диагностика. В дальнейшем планируют открыть гинекологию и проктологию. По всем профилям готовят передовое оборудование. 

Завезли, например, инновационный рентген, который позволяет делать снимки позвоночника целиком. Он такой первый за Уралом.  Еще и с грузоподъемностью 300 кг.

«Обычно делается несколько снимков: шейного, грудного и поясничного отделов, а потом программа в компьютере сшивает. У нас аппарат делает как сканер: отмечает все углы, искажения на предмет лечения сколиоза. Затем этот же рентгенаппарат позволяет делать целиком нижнюю конечность от тазобедренного сустава до пятки без сшивания — система называется „Слот“. Для ортопедов это очень важно, потому что показывает все углы и искажения в тазобедренном суставе, в стопе, — то есть профиль для ортопедов очень широкий, диагностика позволяет. Этот же рентген аппарат позволяет определять плотность костной ткани —  там встроенный денситометр, аппарат, который позволяет выявить остеопороз. Это проблема мировая», — пояснил главврач клиники  Алексей Возлюбленный.

Клиника готовится принять не только пациентов. Ведется подготовка медицинских кадров, будет создано еще 70 рабочих мест для омских врачей — как молодых, так и опытных. Губернатор особо отметил этот факт и сравнил конкуренцию в медицине с конкуренцией в строительстве:

«Это как в стройке, — пока не будет конкуренции, не будет высокого качества обслуживания, высокого качества предложений. То же самое и в системе здравоохранения: мы видим, что сегодня частники внедряют совершенно новые технологии, они более гибкие и мобильные, и поэтому их участие здесь необходимо. Что очень важно, — мы получаем потребность в новых профессиональных кадрах по разным направлениям, загружаем наши медицинские образовательные учреждения, и медицинский университет получает новые заказы на специалистов совершенно нового уровня. И важно, что для тех же студентов медуниверситета и наших медицинских колледжей уже появляется площадка, где они могут знакомиться с последними технологиями в медицине», — подчеркнул  Александр Бурков.

Оснащение центра обошлось «Интервзгляду» в 600 млн. рублей. А весь проект стоил больше миллиарда. Губернатор отдельно отметил возможность притока инвестиций и открывающиеся перспективы медицинского «туризма». По статистике, приведенной Александром Бурковым, более 20 тыс. человек приезжают в Омск за лечением из-за рубежа. А новый многопрофильный центр должен стать еще одной точкой притяжения.

Фото: пресс-служба правительства Омской области
#Дарья Зыкова#Александр Бурков#Правительство Омской области#Медицина#Оборудование#Инвестиции#Омск#Омская область#Новости#Общество#Экономика
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