25 января россияне отмечают Татьянин день

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Общественная служба новостей делится, как этот день отмечали на Руси. Так, в Татьянин день нельзя было стирать, делать уборку, ремонт и вообще заниматься хозяйственными хлопотами. Вся это делалось накануне. Запрещено было и ругаться, ссориться, сердится на ближних.
25 января не следовало употреблять крепких напитков. А вот подавать милостыню и дары нуждающимся нужно было обязательно.
Как было принято считать у наших предков, мороз и солнце в Татьянин день — к богатому урожаю, а метель и сильный ветер — напротив, к засухе и неурожаю. Усыпанное звездами небо означало раннюю весну. По большим сугробам определяли, что в тот год уродится много хлеба.