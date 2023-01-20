25 января россияне отмечают Татьянин день

Как было принято считать у наших предков, мороз и солнце в Татьянин день — к богатому урожаю, а метель и сильный ветер — напротив, к засухе и неурожаю. Усыпанное звездами небо означало раннюю весну. По большим сугробам определяли, что в тот год уродится много хлеба.