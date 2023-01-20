Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

25 января россияне отмечают Татьянин день

Сегодня, 12:54
25 января православные христиане чтут память святой мученицы Татьяны, или Татьяны Крещенской.

Общественная служба новостей делится, как этот день отмечали на Руси. Так, в Татьянин день нельзя было стирать, делать уборку, ремонт и вообще заниматься хозяйственными хлопотами. Вся это делалось накануне. Запрещено было и ругаться, ссориться, сердится на ближних.

25 января не следовало употреблять крепких напитков. А вот подавать милостыню и дары нуждающимся нужно было обязательно.

Как было принято считать у наших предков, мороз и солнце в Татьянин день — к богатому урожаю, а метель и сильный ветер — напротив, к засухе и неурожаю. Усыпанное звездами небо означало раннюю весну. По большим сугробам определяли, что в тот год уродится много хлеба.

Подпишитесь
С жителей Тевриза массово списывают плату за капремонт за пять лет сразу
Сегодня, 06:15
Прокуратура заинтересовалась сокращениями на омском «Первом городском телеканале»
Сегодня, 06:53
В Омске гендиректор отомстила водителю за измену, украла его авто и попала в колонию
Сегодня, 04:14
Глава Тевриза предложил местным жителям вместе обсудить проблемы с Фондом капремонта
Сегодня, 09:38
Сутягинский присоединит к «Омскому каучуку» два других предприятия
Сегодня, 11:48
В Омске сотрудники роддома пожаловались на условия работы
Сегодня, 13:15