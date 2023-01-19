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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Замело. Зима в Омской области в этом году оказалась более снежной, чем в прошлом

Сегодня, 07:19
Фото: 1MI
Региональные синоптики подводят итоги середины зимы. Особо снежной в этом году была первая декада января.

На прошедшей вчера, 18 января, пресс-конференции «Середина зимы. Как омичи справляются с капризами погоды», начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко рассказала об особенностях нынешней зимней погоды. Синоптики говорят, что в этом сезоне снега выпало больше, чем год назад.

Снежной была первая декада января 2023 года. Осадков выпало больше нормы. В большинстве районов, кроме северных, их количество превысило норму в 2-3 раза. Высота снежного покрова в среднем по области на 10–12 января составила 31 см, больше нормы и значений прошлого года на 5-7 см. Больше всего снега намело в Таре, а меньше всего в Русской Поляне. При этом в конце осени-начале зимы осадков было немного.

«В ноябре осадков в виде снега в степных и лесостепных районах Омской области было мало. Поэтому снегонакопления в большинстве районов не происходило. В декабре сумма осадков на большей территории области составила 84-143% от нормы. Высота снежного покрова в конце декабря в среднем по области составляла 23 см, около среднемноголетних значений», — рассказала Наталия Криворучко.

В середине декабря регион столкнулся со снежными завалами. В Омске после серьезных снегопадов на улицы вместе с дорожной техникой вышло рекордное число дворников. Только в Ленинском округе на смену вышли 417 дворников, а в Центральном — 529. 

Рекорд за рекордом. В Омске дворники наравне с тракторами вышли на борьбу со снегом
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#Евгений Игишев#Погода#Омск#Омская область#Снег#Снегопад#Метель#Зима
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