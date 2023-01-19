Замело. Зима в Омской области в этом году оказалась более снежной, чем в прошлом

Снежной была первая декада января 2023 года. Осадков выпало больше нормы. В большинстве районов, кроме северных, их количество превысило норму в 2-3 раза. Высота снежного покрова в среднем по области на 10–12 января составила 31 см, больше нормы и значений прошлого года на 5-7 см. Больше всего снега намело в Таре, а меньше всего в Русской Поляне. При этом в конце осени-начале зимы осадков было немного.