Врачи рассказали о вреде вейпов

В целом Федорович поддержал инициативу Госдумы о запрете вейпов. С этим согласен и врач-пульминолог Александр Карабиненко. Он отметил, что разрушение организма происходит постепенно. Сначала одурманивается мозг, потом наступает стадия привыкания, и курящий не отдает себе отчета о том, что злоупотребляет смесями и разрушает свое здоровье. Он не думает, что его легкие превращаются в труху.