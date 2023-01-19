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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Врачи рассказали о вреде вейпов

Сегодня, 08:03
Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильным комитетам нижней палаты парламента рассмотреть вопрос о запрете электронных сигарет.

Общественная служба новостей выявила опасные моменты вейпов, которые не раскрывают их производители. О некоторых из них рассказал нарколог и психотерапевт Александр Федорович.

В соответствии с рекламой, вейп представляет собой безопасную смесь воды и глицерина. Однако добавить в него можно что угодно. По словам Федоровича, глицерину в легких делать нечего. Это вещество блокирует альвеолы, образуя на них пленку. Из-за этого нарушается газообмен, и снабжение кислорода мозгом ухудшается. Последствия этого проявятся спустя 10-15 лет.

Вейп часто курят подростки, чтобы казаться старше. Они полностью уверены, что электронные сигареты безопасны. И взрослые не могут им привести никаких аргументов в пользу вреда этих веществ. В то же время специалист отметил, что в вейпы можно добавить что угодно, в том числе никотиновые и наркотические смеси.

Федорович считает, что поражение когнитивных функций проявится лишь постфактум. Дело в том, что мода на электронные сигареты появилась недавно, и ученые еще не успели провести фундаментальные исследования с использованием тонких нейрохимических методов тестирования.

В целом Федорович поддержал инициативу Госдумы о запрете вейпов. С этим согласен и врач-пульминолог Александр Карабиненко. Он отметил, что разрушение организма происходит постепенно. Сначала одурманивается мозг, потом наступает стадия привыкания, и курящий не отдает себе отчета о том, что злоупотребляет смесями и разрушает свое здоровье. Он не думает, что его легкие превращаются в труху.

Также врач обратил внимание, что жидкий никотин намного опаснее, поскольку входит прямо в кровоток легких.

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