Врачи рассказали о вреде вейпов

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Общественная служба новостей выявила опасные моменты вейпов, которые не раскрывают их производители. О некоторых из них рассказал нарколог и психотерапевт Александр Федорович.
В соответствии с рекламой, вейп представляет собой безопасную смесь воды и глицерина. Однако добавить в него можно что угодно. По словам Федоровича, глицерину в легких делать нечего. Это вещество блокирует альвеолы, образуя на них пленку. Из-за этого нарушается газообмен, и снабжение кислорода мозгом ухудшается. Последствия этого проявятся спустя 10-15 лет.
Вейп часто курят подростки, чтобы казаться старше. Они полностью уверены, что электронные сигареты безопасны. И взрослые не могут им привести никаких аргументов в пользу вреда этих веществ. В то же время специалист отметил, что в вейпы можно добавить что угодно, в том числе никотиновые и наркотические смеси.
Федорович считает, что поражение когнитивных функций проявится лишь постфактум. Дело в том, что мода на электронные сигареты появилась недавно, и ученые еще не успели провести фундаментальные исследования с использованием тонких нейрохимических методов тестирования.
В целом Федорович поддержал инициативу Госдумы о запрете вейпов. С этим согласен и врач-пульминолог Александр Карабиненко. Он отметил, что разрушение организма происходит постепенно. Сначала одурманивается мозг, потом наступает стадия привыкания, и курящий не отдает себе отчета о том, что злоупотребляет смесями и разрушает свое здоровье. Он не думает, что его легкие превращаются в труху.
Также врач обратил внимание, что жидкий никотин намного опаснее, поскольку входит прямо в кровоток легких.