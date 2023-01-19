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Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

В США умер режиссер клипа Queen «Богемская рапсодия»

Сегодня, 10:31
Фото: piqsels.com
В Санта-Монике (США) умер режиссер клипа группы Queen «Богемская рапсодия» и шоу American Idol Брюс Говерс. Ему было 82 года.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Говерс умер в Санта-Монике 15 января, причиной смерти стали осложнения после перенесенной респираторной инфекции. Брюс Говерс получил широкую известность и признание после выхода клипа на песню «Богемская рапсодия» группы Queen, после чего режиссер переехал в США из Великобритании.

В период с 2011 по 2010 год Говерс работал на телешоу American Idol, выходившем на канале FOX. В 2009 году он был удостоен премии Emmy. Говерс сотрудничал с целым рядом известных исполнителей, в том числе, с Полом Маккартни, Бритни Спирс, с Майклом Джексоном, группой The Rolling Stones, принимал участие в организации музыкальных премий Emmy и MTV Awards, детских и комедийных шоу.

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