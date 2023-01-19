В США умер режиссер клипа Queen «Богемская рапсодия»

В период с 2011 по 2010 год Говерс работал на телешоу American Idol, выходившем на канале FOX. В 2009 году он был удостоен премии Emmy. Говерс сотрудничал с целым рядом известных исполнителей, в том числе, с Полом Маккартни, Бритни Спирс, с Майклом Джексоном, группой The Rolling Stones, принимал участие в организации музыкальных премий Emmy и MTV Awards, детских и комедийных шоу.