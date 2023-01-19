В северной части Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов установлен режим ЧС

Posted 19 января 06:49
Published 19 января 06:49
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Данную информацию предоставила районная Единая дежурно-диспетчерская служба.
Известно, что в помещении временного хранения вследствие разгерметизации тары разлились продукты нефтепереработки. Об этом информирует Russian.rt.com.
При помощи прибывших на территорию ЧС спецсредств и сил осуществляется устранение последствий аварийного разлива продуктов нефтепереработки.
Ранее сообщалось о разливе порядка 3 тонн мазута в акватории Таманского залива. Это случилось 22 декабря минувшего года.