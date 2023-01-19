В северной части Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов установлен режим ЧС

В Красноярском крае на складской территории ДТ ООО «Енисейэнергоком» был зафиксирован разлив 15 т нефтепродуктов. В Енисейском районе районе установили режим ЧС.