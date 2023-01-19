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Posted 19 января 06:49

Published 19 января 06:49

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

В северной части Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов установлен режим ЧС

19 января 06:49
В Красноярском крае на складской территории ДТ ООО «Енисейэнергоком» был зафиксирован разлив 15 т нефтепродуктов. В Енисейском районе районе установили режим ЧС.

Данную информацию предоставила районная Единая дежурно-диспетчерская служба.

Известно, что в помещении временного хранения вследствие разгерметизации тары разлились продукты нефтепереработки. Об этом информирует Russian.rt.com.

При помощи прибывших на территорию ЧС спецсредств и сил осуществляется устранение последствий аварийного разлива продуктов нефтепереработки.

Ранее сообщалось о разливе порядка 3 тонн мазута в акватории Таманского залива. Это случилось 22 декабря минувшего года. 

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