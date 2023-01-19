В РЭО предлагают ввести запрет на сброс отходов в канализацию

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Как сообщает newsnn.ru, предложение направлено на разработку мер, которые станут заслоном сбросу отходов в канализацию. А те, кто практикует такую «утилизацию», должны отвечать за ущерб, который наносят коммунальщикам своими действиями.
По словам руководителя РЭО Дениса Буцаева, отходы скапливаются большими кучами, препятствующими тому, чтобы сточные воды шли дальше по системе. В результате забивается трубопровод, а коммунальщики вынуждены нести дополнительные издержки, которые связаны с ликвидацией засоров.
Выяснить, где именно забивается мусором система канализации, сложности не представляет. Такая информация собирается диспетчерскими службами водоканалов.
К примеру, жители Липецка в ушедшем году «организовали» свыше восьми тысяч таких ситуаций. Городские коллекторы и колодцы были забиты более чем 100 тоннами мусора, который перед этим оказался в унитазах жителей. Население Перми систему канализации способно забивать не только бытовыми, но порой даже крупногабаритными отходами. Каждый год в городских диспетчерских службах скапливается информация о более чем тысячах обращений о неработающей из-за засоров канализации. В ушедшем году на канализационные очистные сооружения Тюмени более тысячи тонн мусора приплыло по коллекторам.
По своей инициативе РЭО занимается разработкой механизма, который позволит снижать объемы отходов. Благодаря расширенной ответственности производителей и импортеров товаров, будет идти развитие инфраструктуры утилизации, а вторсырье станет уходить на переработку и снова запускаться в оборот. Еще в компании вкладывают большие средства, чтобы в стране возникла современная инфраструктура утилизации.
По информации Буцаева, только в ушедшем году приступило к работе свыше 30 таких предприятий. Но чтобы отходы оказывались там, они должны не спускаться в канализацию, а попадать в соответствующие контейнеры. Именно в них население должно выбрасывать вторсырье или смешанные отходы, а не отправлять в унитаз.