В РЭО предлагают ввести запрет на сброс отходов в канализацию

К примеру, жители Липецка в ушедшем году «организовали» свыше восьми тысяч таких ситуаций. Городские коллекторы и колодцы были забиты более чем 100 тоннами мусора, который перед этим оказался в унитазах жителей. Население Перми систему канализации способно забивать не только бытовыми, но порой даже крупногабаритными отходами. Каждый год в городских диспетчерских службах скапливается информация о более чем тысячах обращений о неработающей из-за засоров канализации. В ушедшем году на канализационные очистные сооружения Тюмени более тысячи тонн мусора приплыло по коллекторам.